Adrián Suar y Rocio Robles: romance y fotos en Punta del Este

El productor Adrián Suar y la periodista Rocío Robles han dejado de ocultarse, mostrándose públicamente enamorados durante una escapada a Punta del Este. Los rumores sobre este vínculo iniciaron a finales de 2025 y fueron confirmados por la propia Robles en una transmisión en vivo. Aunque ambos mantienen sus redes sociales exclusivamente para cuestiones laborales, su complicidad fue captada por las cámaras en paradores de lujo y caminatas junto al mar.

Durante su estadía, la pareja eligió el hotel Locanda para hospedarse, disfrutando de la intimidad que ofrecen sus grandes ventanales y su pileta de lujo. Para sus jornadas bajo el sol en el parador Casablanca, Suar optó por un conjunto "total black", mientras que la periodista lució una bikini roja con estampado cuadrillé y un enterizo blanco.

Esta elección de Uruguay como destino de descanso llega tras un año de trabajo y polémicas para ambos. Rocío Robles fue la encargada de confirmar la relación que formó con Adrián Suar, aunque ninguno de los dos ha brindado detalles específicos sobre cómo se originó el romance. Actualmente, las imágenes y videos de su estadía se han viralizado, despertando comentarios de felicidad por parte de los usuarios en redes sociales.