Perder el Documento Nacional de Identidad (DNI) mientras se está de viaje puede generar preocupación y complicaciones, pero existen pasos claros para resolver la situación aun estando fuera de la provincia. Ante esta eventualidad, el Ministerio de Gobierno brindó recomendaciones para quienes sufran la pérdida del DNI fuera de San Juan, pero dentro del territorio argentino.

Desde la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas aconsejan, como medida preventiva, contar con el DNI en formato digital en el celular antes de viajar. Esta herramienta permite acreditar la identidad de manera rápida y segura ante distintas situaciones.

En caso de extravío del DNI en otra provincia, la persona afectada debe concurrir a la delegación del Registro Civil más cercana para informarse sobre cómo proceder. Desde el organismo aclararon que cada provincia organiza sus servicios de manera diferente: algunas trabajan con sistema de turnos previos y otras con atención espontánea, por lo que es importante consultar la modalidad local.

El DNI digital, una alternativa clave

El DNI en formato digital cuenta con altos niveles de seguridad y tiene las mismas funciones que el DNI tarjeta, con excepción del derecho a voto y los viajes al exterior. Se trata de una opción práctica para acreditar la identidad sin necesidad de portar el documento físico.

Requisitos para tener el DNI en el celular

Para acceder al DNI digital es necesario contar con:

DNI vigente.

Teléfono celular con sistema operativo Android (a partir de la versión 5.0.21) o iOS (desde la versión 11.0).

Aplicación Mi Argentina descargada.

Cuenta con identidad validada Nivel 3 dentro de la app.

Cómo obtener el DNI digital

El trámite se realiza de manera sencilla: