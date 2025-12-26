Con la llegada del calor y las vacaciones de verano, los campings municipales de San Juan se consolidan como una de las opciones más elegidas para refrescarse sin salir de la provincia. Con piletas habilitadas, espacios verdes y precios accesibles, distintos departamentos ofrecen alternativas pensadas para familias, grupos de amigos y visitantes. DIARIO HUARPE realizó un relevamiento por los principales campings municipales permite conocer cuánto cuesta la entrada, qué servicios incluyen y dónde están ubicados.

Uno de los predios más concurridos es el Camping Municipal de Rivadavia, que funciona todos los días de 7 a 21 horas. La pileta está habilitada de martes a domingo, de 11 a 20, aunque durante el mes de enero el horario se modifica y comienza a partir de las 13 horas debido al desarrollo de las Colonias de Verano. En cuanto a las tarifas, los menores de hasta 5 años, jubilados y personas con discapacidad ingresan de manera gratuita durante toda la semana. Los días hábiles, los niños de 6 a 12 años abonan $2.700 y los mayores desde los 13 años pagan $5.500, mientras que los fines de semana y feriados esos valores ascienden a $3.500 y $6.300 respectivamente. Además, el camping cuenta con opción de acampe, con un costo de $3.500 para carpa y $4.500 para casa rodante o motorhome. El predio se encuentra ubicado en el departamento Rivadavia, con acceso por las calles internas de la zona.

En Chimbas, el Camping Municipal de Villa Observatorio se presenta como una propuesta integral para pasar el día completo. El predio abre de martes a domingos, de 10 a 23 horas, y dispone de pileta habilitada con guardavidas permanentes y revisión médica incluida. También cuenta con parrilleros, hornos de barro, un amplio playón deportivo y servicio de bufet. En este camping, los niños de entre 6 y 11 años abonan una entrada de $3.000, mientras que los mayores de 12 años pagan $5.000. El ingreso es gratuito para menores de hasta 5 años que no ingresen solos, personas con discapacidad que presenten carnet y DNI, y jubilados y pensionados. Está ubicado en Villa Observatorio, dentro del departamento Chimbas.

Otra alternativa económica es el Camping Municipal de Angaco, donde la entrada general tiene un valor de $4.000 e incluye el acceso a la pileta y el derecho a acampe. En este caso, abonan entrada todas las personas a partir de los 7 años. El predio se encuentra ubicado en la zona urbana del departamento.

En el departamento 25 de Mayo, el camping municipal ofrece tarifas diferenciadas según el público. Los mayores abonan $6.000, mientras que los menores y jubilados pagan $3.000. Las personas con discapacidad tienen ingreso gratuito. El predio está ubicado en el sector recreativo del departamento y es una de las opciones más elegidas por vecinos de la zona.

Por último, el Camping Municipal de San Martín presenta valores más elevados en comparación con otros departamentos, aunque incluye beneficios para grupos familiares. La entrada general para mayores es de $10.000, mientras que los niños de hasta 10 años no pagan y los jubilados acceden a un descuento del 50%. El resto de los días, la tarifa general es de $9.000. El camping está ubicado en el área recreativa del departamento San Martín.

Con distintas opciones distribuidas en toda la provincia, los campings municipales de San Juan se consolidan como una alternativa accesible para enfrentar el calor del verano, con propuestas que combinan recreación, descanso y precios pensados para el bolsillo de las familias.