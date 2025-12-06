Los Pumas 7’s iniciaron de manera contundente su participación en la segunda fecha del Circuito Mundial que se disputa en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con dos victorias que devolvieron la confianza tras un flojo paso por Dubai. En el debut vapulearon 36-0 a Australia, en un partido dominado de principio a fin y definido con seis tries anotados por Santiago Mare, Marcos Moreta, Luciano González, Matteo Graziano (en dos ocasiones) y Santiago Vera Feld, mientras que González sumó dos conversiones y Vera Feld otra más.

En su segunda presentación repitieron la solidez y vencieron 24-19 a Francia. Los tries llegaron por intermedio de Santiago Vera Feld, Luciano González (que apoyó dos veces) y Martiniano Arrieta, sosteniendo la diferencia en un cierre ajustado frente al combinado europeo. Con estos resultados, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora lidera el Grupo B y buscará asegurarse el primer puesto cuando enfrente a España a las 13.35.

El seleccionado argentino intenta dejar atrás la mala actuación de la semana anterior en Dubai, donde terminó en la última posición. El doble triunfo en Sudáfrica marca un comienzo alentador y renueva las expectativas de pelear nuevamente por los primeros puestos del circuito.