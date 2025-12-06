El presidente Javier Milei encabezó este sábado en Río Cuarto la ceremonia oficial por la incorporación de los aviones caza F-16 comprados a Dinamarca, una operación que el Gobierno considera clave para modernizar la estructura militar del país. Frente a autoridades civiles, diplomáticas y miembros de la Fuerza Aérea, sostuvo que la llegada de estas aeronaves “marca un hito para la defensa nacional” y representa “el ingreso de Argentina al mundo moderno”, destacando que el país “deja atrás décadas de atraso tecnológico”.

En su discurso, el mandatario señaló que la adquisición se inscribe en un proceso más amplio de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Además, agradeció a Dinamarca y a los Estados Unidos por la cooperación técnica que permitió concretar la transferencia, subrayando que la compra constituye “una señal política del compromiso con las democracias del mundo libre”.

Tras el acto formal, Milei se subió a uno de los cazas, acompañado por Karina Milei, el exministro Luis Petri y el actual titular de Defensa, Carlos Presti. La recorrida por la cabina buscó enfatizar el mensaje de una etapa de modernización acelerada. Desde la Fuerza Aérea remarcaron que los F-16 permitirán elevar los estándares de entrenamiento y mejorar la integración operativa regional.

El Presidente también dedicó un extenso tramo de su discurso a cuestionar al kirchnerismo, acusándolo de “demonizar a las Fuerzas Armadas” y de haber “resentido la relación con la sociedad” en las últimas décadas. Afirmó que ese sector político entiende la soberanía como “una gran villa miseria decorada con banderines”, y defendió la designación del nuevo ministro de Defensa, asegurando que su gobierno prioriza “idoneidad por encima de la imagen pública”.

Con los primeros aviones ya en el país, el Ministerio de Defensa trabaja en el plan de incorporación total de las unidades y en la capacitación de pilotos y técnicos. Para Milei, este proceso significa “la recuperación del orgullo nacional” y el retorno a “una defensa seria, profesional y eficiente”.