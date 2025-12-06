El sorteo del Mundial 2026 dejó definidos grupos competitivos y varios enfrentamientos de alto voltaje desde el inicio. En la primera fecha, Brasil se medirá con Marruecos en el Grupo C, mientras que Francia enfrentará a la Noruega de Erling Haaland, uno de los duelos más atractivos del arranque. En la segunda jornada aparecerán otros choques fuertes: Inglaterra contra Croacia y Portugal, con Cristiano Ronaldo, ante la Colombia de Luis Díaz. El partido más esperado de la fase de grupos será el cruce entre España y Uruguay.

Con el cuadro completo, las especulaciones sobre posibles cruces comenzaron de inmediato. Uno de los más resonantes sería un Argentina–Uruguay o Argentina–España en los 16avos de final, algo que ocurrirá si una de las selecciones gana su grupo y la otra queda segunda. En esa misma instancia podría darse un choque entre Países Bajos y Brasil, según cómo cierren sus zonas.

Publicidad

Para los octavos de final también aparecen duelos anticipados de gran peso, como un posible Alemania–Francia. Y en los cuartos, la Canarinha podría enfrentarse a Inglaterra, mientras que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían cruzarse por primera vez en un Mundial, en lo que sería el último torneo para ambos. El sorteo dejó así un escenario vibrante, con el riesgo de eliminaciones tempranas entre candidatos y un calendario que promete grandes emociones desde muy temprano.