El fin de semana largo comenzó con un fuerte movimiento sobre la Autovía 2, donde desde la madrugada del sábado se registró un incesante caudal de autos rumbo a la Costa Atlántica. Según fuentes consultadas por la agencia NA, en el peaje de Samborombón se contabilizaron más de 2.000 vehículos por hora, una cifra que confirma el volumen del éxodo turístico, aunque por debajo de los máximos registrados en otros feriados recientes.

Con el correr de la mañana, se esperaba un incremento en la circulación, especialmente hacia el mediodía, cuando suelen concentrarse los mayores flujos en dirección a las playas bonaerenses. Pese al entusiasmo inicial, operadores turísticos moderaron expectativas y anticiparon que la afluencia sería menor al último fin de semana extra largo de noviembre.

Para facilitar la circulación, Vialidad bonaerense implementó restricciones al transporte pesado, buscando reducir demoras y evitar cruces entre camiones y vehículos particulares. Aun así, se proyectaba que las demoras continuarían creciendo a medida que avanzara la jornada, en un escenario habitual para los comienzos de feriados largos en el corredor hacia la Costa.