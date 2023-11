Fernando Ramos tiene 27 años y estudia licenciatura en Artes Visuales en la Facultad de Filosofía de la UNSJ. En 2017 fue diagnosticado de esclerosis múltiple, enfermedad que le causa dificultades para movilizarse y utiliza una silla de ruedas que funciona con baterías que tienen un alto costo. El joven necesita comprarlas para moverse y continuar su rutina diaria. Por eso, pide una colaboración a la comunidad con el objetivo de recaudar fondos y poder costearlas.

“Actualmente por el avance de la enfermedad me manejo en una silla de ruedas la cual utiliza dos baterías que tienen un costo que no logro cubrir, desde ya agradezco si pueden ayudarme y colaborar con lo que puedan”, expresa el comunicado compartido por Fernando. Cada una de las baterías que necesita tiene un costo en el mercado que ronda los $216.000 y si o si requiere de este objeto para poder trasladarse.

Fernando fue diagnosticado de esclerosis múltiple en 2017 y se enteró cuando empezó a tener hormigueos en los labios y había perdido sensibilidad en la cara. Entonces decidió ir la neurólogo, le hicieron estudios y verificaron que padecía la patología. “No podía controlar los movimientos de las manos y los pies, perdía el equilibrio, caminaba y me caía. Llegó a un punto donde no podía agarrar un tenedor. Es muy difícil de afrontarla y asimilarla, ya que te cambia todo en un momento a otro. En ese instante, todo se me hacía difícil y eso que estaba empezando. Es una enfermedad muy extraña y cada caso es muy distinto al otro porque afecta al sistema nervioso”, explicó.

Por otra parte, comentó que a veces tiene dificultades para conseguir los medicamentos que requiere para tratar la patología. “A veces no me los dan en Salud Pública y tampoco tengo la posibilidad de comprarlos. Al conocer esto mis compañeros me están auxiliando “, comentó el estudiante.

Si querés colaborar con Fernando podés enviar dinero al siguiente alias fer.ramos28 o comunicarte por al teléfono celular 2645 72-8084. También, mediante sus redes sociales en Facebook o Instagram.