Huarpe Deportivo
Paramount se convertirá en el nuevo hogar de UFC en Estados Unidos a partir de 2026
Por Mauro Cannizzo Hace 3 horas
Paramount, ahora bajo el control de Skydance, firmó un acuerdo histórico con TKO Group Holdings para adquirir los derechos exclusivos de retransmisión de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en Estados Unidos. Este contrato, que entrará en vigor en 2026 y se extenderá por siete años, está valorado en aproximadamente 7.700 millones de dólares, según anunciaron ambas compañías este lunes.
A través de este acuerdo, Paramount+ emitirá la programación completa de UFC, incluyendo 13 eventos numerados y 30 “Fight Nights” al año. Además, algunos de estos eventos también se retransmitirán en la cadena CBS, ampliando así el alcance de las Artes Marciales Mixtas en plataformas tanto digitales como tradicionales. Paramount también expresó su interés en adquirir los derechos de retransmisión en otros países, dependiendo de su disponibilidad.
“Los deportes en directo siguen siendo la piedra angular de nuestra estrategia más amplia”, afirmó David Ellison, presidente y CEO de Paramount, quien elogió a UFC como una “potencia deportiva mundial”. Este movimiento se alinea con las tendencias actuales del sector, donde las grandes plataformas de entretenimiento compiten por contenido deportivo exclusivo para atraer y retener suscriptores.
El acuerdo entre Paramount y UFC
Como parte del acuerdo, Paramount pagará un promedio de 1.100 millones de dólares anuales a TKO Group, y ofrecerá todos los combates sin coste adicional para los usuarios de su plataforma, rompiendo con el tradicional modelo de pago por visión que ha caracterizado a UFC durante años. Este cambio representa una apuesta fuerte por el valor añadido del contenido deportivo en streaming.
El anuncio se produce apenas una semana después de que Paramount Global completara su fusión de 8.400 millones de dólares con Skydance Media, una operación que marcó el cierre de un proceso complejo con alta atención pública y preocupaciones de los accionistas. UFC, con 43 eventos en vivo anuales y una audiencia estimada de 100 millones de seguidores en EE. UU., representa una adquisición estratégica clave para reforzar la nueva etapa de Paramount en la era del streaming deportivo.
Teatro Sarmiento presenta "Gelato", un espectáculo musical sobre amistad y superación para el Día del Niño
El comunicado de la Unión Ciclista por la descalificación del sanjuanino que ganó el oro en los Panamericanos Junior
La Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA) emitió un enérgico comunicado tras la polémica descalificación del ciclista sanjuanino Mateo Kalejman, quien había conquistado la medalla de oro en la prueba contrarreloj de los Panamericanos Junior en Asunción, calificando la decisión del jurado como un "atropello al esfuerzo, al reglamento y al espíritu del deporte".
Murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial colombiano que fue víctima de un ataque sicario
Teatro Sarmiento presenta "Gelato", un espectáculo musical sobre amistad y superación para el Día del Niño
El comunicado de la Unión Ciclista por la descalificación del sanjuanino que ganó el oro en los Panamericanos Junior
La Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA) emitió un enérgico comunicado tras la polémica descalificación del ciclista sanjuanino Mateo Kalejman, quien había conquistado la medalla de oro en la prueba contrarreloj de los Panamericanos Junior en Asunción, calificando la decisión del jurado como un "atropello al esfuerzo, al reglamento y al espíritu del deporte".
Murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial colombiano que fue víctima de un ataque sicario
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, finalmente no arribará a San Juan este lunes 11 de agosto de 2025 para encabezar el lanzamiento del Encuentro del Consejo de Seguridad en Eventos Deportivos, un evento clave para avanzar en la mejora de la seguridad en el ámbito deportivo nacional.
La Caja de Acción Social (CAS), dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, anunció un nuevo remate oficial de vehículos en San Juan. La subasta incluirá camionetas, utilitarios y automóviles pertenecientes al Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) y a la Municipalidad de Santa Lucía.