Paramount se convertirá en el nuevo hogar de UFC en Estados Unidos a partir de 2026

Paramount, ahora bajo el control de Skydance, firmó un acuerdo histórico con TKO Group Holdings para adquirir los derechos exclusivos de retransmisión de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en Estados Unidos. Este contrato, que entrará en vigor en 2026 y se extenderá por siete años, está valorado en aproximadamente 7.700 millones de dólares, según anunciaron ambas compañías este lunes.

A través de este acuerdo, Paramount+ emitirá la programación completa de UFC, incluyendo 13 eventos numerados y 30 “Fight Nights” al año. Además, algunos de estos eventos también se retransmitirán en la cadena CBS, ampliando así el alcance de las Artes Marciales Mixtas en plataformas tanto digitales como tradicionales. Paramount también expresó su interés en adquirir los derechos de retransmisión en otros países, dependiendo de su disponibilidad.

“Los deportes en directo siguen siendo la piedra angular de nuestra estrategia más amplia”, afirmó David Ellison, presidente y CEO de Paramount, quien elogió a UFC como una “potencia deportiva mundial”. Este movimiento se alinea con las tendencias actuales del sector, donde las grandes plataformas de entretenimiento compiten por contenido deportivo exclusivo para atraer y retener suscriptores.

El acuerdo entre Paramount y UFC

Como parte del acuerdo, Paramount pagará un promedio de 1.100 millones de dólares anuales a TKO Group, y ofrecerá todos los combates sin coste adicional para los usuarios de su plataforma, rompiendo con el tradicional modelo de pago por visión que ha caracterizado a UFC durante años. Este cambio representa una apuesta fuerte por el valor añadido del contenido deportivo en streaming.

El anuncio se produce apenas una semana después de que Paramount Global completara su fusión de 8.400 millones de dólares con Skydance Media, una operación que marcó el cierre de un proceso complejo con alta atención pública y preocupaciones de los accionistas. UFC, con 43 eventos en vivo anuales y una audiencia estimada de 100 millones de seguidores en EE. UU., representa una adquisición estratégica clave para reforzar la nueva etapa de Paramount en la era del streaming deportivo.