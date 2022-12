Este viernes, y tras el fracaso en la negociaciones salariales con instituciones sanatoriales, la delegación sanjuanina de la Asociación de los Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) convocó a un paro para el jueves 22 de diciembre. En dicha situación intervino la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia quien dictó la conciliación obligatoria. Por este motivo, autoridades del gremio cuestionaron la “rapidez” de la medida por parte de la repartición e indicaron que habrá manifestación de los empleados para el mismo día pactado.

“Todo se desarrollaba con normalidad. Mantuvimos reuniones con autoridades de instituciones sanatoriales en un marco de diálogo con la Subsecretaría de Trabajo”, relató el asesor letrado del sindicato, Adrián Verni, en diálogo con DIARIO HUARPE. El abogado señaló que los representantes de las instituciones “volvieron con la propuesta de pago y propusieron abonar el aguinaldo en dos partes y los aumentos salariales otorgados en septiembre de 2022 a febrero de 2023”.

Por este motivo, ATSA rechazó esta propuesta porque “no nos parecen las adecuadas”. “No son las condiciones que actualmente necesita el trabajador después del desfasaje inflacionario. Ellos tendrían que haber planteado esta situación de no poder acceder a los compromisos asumidos en septiembre, cuando se reunieron las cámaras empresariales con los gremios”, contó. En este sentido, ratificó que las ofertas “fueron rechazadas de plano”, ya que “abonar el aguinaldo dos veces no es una propuesta de pago que no convence a los compañeros”.

“Ante esta situación, armamos y volcamos el acta. La patronal expresó lo que ofreció y el sindicalismo rechazó la propuesta y convocó al paro”, resaltó. “Apenas salí de la audiencia, tomé conocimiento de que el subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe, dictó la conciliación obligatoria”, evidenció el letrado. Sobre ello, Verni sostuvo que “en más de 30 años de sindicalismo nunca me ocurrió esta situación”. “Trabajo tuvo muchísima rapidez para este dictamen. Ni siquiera nos dejó dos días para trabajar nuestra medida”, aseguró.

Paro de actividades

Ante esta situación, el gremio confirmó la convocatoria a un paro de actividades para el jueves 22 de diciembre de 10 a 12 horas en los lugares de trabajo. “Habrá manifestación de todos los compañeros en las puertas de cada una de las instituciones sanatoriales”, detalló Verni. También señaló que “hoy en día, el reclamo pasa estrictamente por un tema salarial”.