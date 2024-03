Las empresas de transporte público serán multadas por el paro del martes 5 de marzo realizado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Es que desde la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan afirmaron que la compañías sí o sí deben garantizar el servicio, pese a las medidas de fuerza. Este jueves analizarán el monto de la sanción para luego sacar un dictamen y comunicarlo a cada uno de los prestadores.

La información fue confirmada a DIARIO HUARPE por el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina. Es que entiende que las empresas incumplieron el artículo 22 de la Ley Provincial 814-A, donde expresa claramente que una de las obligaciones de los concesionarios es “prestar el servicio con eficiencia, continuidad, uniformidad, regularidad, generalidad y obligatoriedad durante todos los días del año calendario”. En caso de infracción, las sanciones establecidas por la normativa en su artículo 62 instituyen que pueden ser una multa, inhabilitación para realizar el servicio de transporte de personas o directamente la caducidad de concesión o licencias.

Al respecto Molina declaró que “son las empresas las que deberían garantizar el servicio esencial. Corresponde sancionarlas porque el día martes no cumplieron con su compromiso”. El funcionario aclaró que la medida de fuerza de la UTA es legal, pero no es excusa para que los prestadores de la Red Tulum no hayan sacado los coches a la calle. Es decir, esos problemas no deben afectar el funcionamiento del transporte público que los sanjuaninos usan día a día para llegar a sus trabajos o escuelas en caso de los estudiantes que recientemente arrancaron el ciclo lectivo.

Por eso, confirmó que multarán a las empresas, aunque todavía no tienen determinado el monto de la sanción. Precisamente, mañana jueves 7 de marzo se reunirán funcionarios de la cartera gubernamental para evaluar cuánto dinero tendrán que pagar cada una de las firmas que tienen líneas concesionadas de la Red Tulum.

“Estará comunicado acorde a lo establecido en la legislación y la cifra de la multa la fijará el Departamento de Control y también el jurídico para hacer el dictamen correspondiente y más adelante comunicarlo a las empresas de colectivos”, expresó el secretario de Tránsito y Transporte.

Este martes 5 de marzo la UTA llevó a cabo un paro de colectivos debido al fracaso de negociación con ATAP. La medida de fuerza comenzó a regir desde las 00 horas y se extendió por 24 horas, siendo el primero efectivo durante este 2024. Según indicaron desde la organización gremial, la situación llegó a su límite debido a que no se llegó a un acuerdo con ATAP. “Estamos en medio de una batalla entre la cámara empresarial sanjuanina y el Gobierno de la Provincia. Una vez más solamente están en esa batalla de dinero y dejan en el medio a los trabajadores”, aseguró Héctor Maldonado, titular de UTA.

Actualmente, las empresas que brindan el servicio de transporte público de la Red Tulum son nueve en total: Albardón SRL, Alto de Sierra SRL, El Libertador SRL, El Triunfo SA, UTE La Positiva SA - La Marina SA, Mayo SRL, Nuevo Sur SRL, Autotransportes Valle del Sol SRL y Vallecito SRL.