El diputado mileista Fernando Patinella (ADN-LLA) se convirtió en el protagonista inesperado de la última sesión de la Cámara de Diputados de San Juan, al acompañar en tres votaciones al bloque peronista. Esta sorpresiva sintonía entre un legislador que integra las filas libertarias y la principal fuerza opositora de San Juan, encendió una luz de alerta en el oficialismo provincial, que ve peligrar la aprobación de leyes estratégicas para el 2025.

La 'jugada' de Patinella, que se dio en la previa del debate de la sensible Ley de Transporte y la fundamental designación del Fiscal General ante la Corte de Justicia, puso en relieve la ajustada mayoría que maneja el oficialismo.

Publicidad

El propio legislador de La Libertad Avanza explicó su decisión, apuntando directamente a una supuesta maniobra del bloque mayoritario para frenar la discusión parlamentaria. "Acompañé las iniciativas del peronismo porque considero que el oficialismo está bloqueando el debate de las normas al no permitir que haya despacho de comisiones", señaló Patinella, aclarando que su intención es "contrarrestar eso logrando que el debate se realice en el recinto".

Su acompañamiento se materializó al sumar uno de los 16 votos que el peronismo reunió para solicitar el pronto trámite de distintas propuestas. La iniciativa opositora, sin embargo, no prosperó, ya que el oficialismo debió recurrir al doble voto del presidente de la Cámara, que en esta ocasión fue Enzo Cornejo (PRO), para imponerse. Este escenario, donde la diferencia se dirime por un voto de desempate, es el que más preocupa al sector gobernante.

Publicidad

La inquietud oficialista está plenamente justificada. El panorama legislativo se tensará considerablemente en las próximas semanas. Tras el período electoral, la Cámara deberá abocarse al debate de la nueva Ley de Transporte, una norma que al oficialismo le está costando generar el consenso necesario para su aprobación. En este contexto, cada voto será decisivo, y el acompañamiento de Patinella al peronismo demuestra que el margen de maniobra es mínimo.

Una situación similar se vislumbra con la designación del Fiscal General ante la Corte de Justicia. El bloque oficialista y sus aliados requerirán la máxima unidad para imponer su candidato, lo que hace que cada diputado, incluido Patinella, adquiera un peso fundamental.

Publicidad

La postura del diputado de LLA no se interpreta como un quiebre ideológico total, sino como una advertencia a la gestión de la Legislatura. No obstante, al votar en tándem con el peronismo, Patinella desnudó un nuevo escenario que puede condicionar la agenda parlamentaria y forzar debates clave.