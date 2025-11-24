Mauro Icardi ha regresado a Turquía tras una breve estadía en Argentina y se reincorporó a los entrenamientos de Galatasaray. A su vuelta, el club le entregó un reconocimiento por haber alcanzado los 100 partidos con el equipo, lo que le valió una ovación en el campo de juego.

Este galardón, sin embargo, llega en un momento de tensión para el jugador, quien decidió exponer su descontento con la prensa turca. El deportista optó por contestar las críticas sobre su estado físico y su rendimiento posterior a una lesión.

Icardi aprovechó la oportunidad para cortar el tema de raíz, asegurando que su trabajo se realiza exclusivamente en la cancha. “Entiendo que se hable tanto de mi pero como siempre digo, los dejo que hablen porque mi trabajo en el Galatasaray lo cumplo. Soy un profesional. Yo hablo en el campo de juego y como vieron, tengo 102 partidos y 70 goles. No tengo que darle explicaciones a nadie y menos hablar de nada que sea extra futbolístico”, manifestó el futbolista.

Este comentario resonó, pues el jugador “jamás se para a contestar críticas”. La razón de su explosión fue que su viaje a Buenos Aires para reunirse con sus hijas, sumado a un pedido de extensión del permiso al club que fue rechazado, provocó que la prensa de Turquía lo cuestionara sin piedad.

En Estambul, muchos periodistas deportivos aseguraron que su rendimiento había bajado mucho y que sus conflictos personales se interpusieron en sus compromisos con el club. Aunque Icardi sostiene que las autoridades del Club le han manifestado muchas veces su conformidad con el desempeño, no ha parado de “masticar bronca” por las críticas recibidas tras su viaje. A pesar del castigo de la prensa, la hinchada lo ovaciona.

Hay "malas lenguas" que aseguran que la realidad es otra en cuanto a la conformidad del club. La conductora Yanina Latorre habló sobre el tema y contó que, para los turcos, el jugador no se estaría tomando su trabajo con la seriedad que requiere, más aún después de una lesión que lo dejó fuera de la cancha por tanto tiempo.

Latorre, en SQP, planteó una posible influencia en el deportista, contando que Icardi estaría escuchando mucho a su pareja actual, la China Suárez. La actriz supuestamente no tendría intenciones de permanecer mucho más tiempo en Estambul, pues su sueño real es vivir en Italia. Por este motivo, ella estaría haciendo todo lo posible para que el jugador termine su contrato con el Galatasaray y decida trasladarse a Milán.

Sobre los supuestos planes de la actriz, Latorre comentó: “La China no sólo quería ser botinera sino que además, quiere instalarse en Milán. Ese es el plan... ella lo filtra para ver si él tiene una oferta de ahí”. La pregunta de si esto influiría en la distancia que existe ahora con la prensa turca, que antes lo adoraba, queda planteada.