Yanina Latorre insultó a Luis Ventura por los MF Latino y estalló la guerra

Los premios Martin Fierro Latino 2025 generaron una intensa controversia desde el minuto cero. Los integrantes de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) fueron los primeros en alzar la voz debido a la cesión de los derechos de trasmisión a un empresario que, según varios socios, no estaba a la altura del galardón, además de cuestionar los detalles asociados al evento.

La entrega, que se llevó a cabo el domingo 23 de noviembre y fue transmitida por América TV, encontró en Yanina Latorre a su comentarista más incisiva. Desde su cuenta de X, Latorre estuvo opinando en tiempo real sobre todo lo que sucedía, llegando a resumir el evento como una "Paparruchada".

La crítica de la panelista fue demoledora, manifestando su incredulidad ante lo que veía. "Qué vergüenza los Martin Fierro Latino. Mal hecho. Desorganizado. No llega el sonido. Todo es marginal, tan fondo de olla... qué manera de arruinar un premio argentino histórico", disparó Latorre. No obstante, destacó la labor del presentador, Ronen Suarc, al comentar: "Pobre, está remando la conducción".

Su desaprobación continuó al catalogar la gala como un "papelón". Sus quejas se centraron en la producción y los asistentes: "Chivos pedorros, técnicamente deplorables, gente desconocida brindando, nadie conoce a los invitados". Latorre incluso arremetió contra la cobertura periodística, señalando: "Y lo peor, los periodistas argentinos que viajaron y se prestaron a esta paparruchada. Todo por un pasaje y 3 cenas gratis".

La calidad de las ternas y sus ganadores tampoco escapó a su juicio. Con sorna, comentó: "Acaba de recibir un Martin Fierro mi masajista de Miami. JAJAJAAJAJA. NO PUEDO MÁS". Asimismo, el auspicio de la noche fue objeto de burla: "Uno de los chivos de la noche: CLAUDIA ALBERTARIO BIENES RAICES. No tiene remate".

Como colofón a su evaluación general, Latorre fue categórica en su sentencia sobre la transmisión: "Si yo fuera la dueña de América, levanto la trasmisión ya mismo".

Cabe destacar que Yanina Latorre no fue la única crítica mordaz. Pilar Smith, una integrante de APTRA, también cuestionó el premio y fue una de las más filosas al comentar lo ocurrido durante la entrega. Smith apuntó específicamente contra Luis Ventura, presidente de la entidad, por las decisiones que tomó respecto al evento.