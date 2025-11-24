Cultura y Espectáculos > Reconocimiento
Comunicadores del rock sanjuanino recibieron un homenaje en la FNS 2025
POR REDACCIÓN
Un homenaje a los comunicadores dedicados a la difusión del rock en la provincia de San Juan se realizó el pasado viernes 21 de noviembre en el escenario principal del evento previo al show de Ciro y los Persas. El acto reconoció la labor de quienes, desde distintos medios y plataformas, mantienen vigente la escena rockera local mediante su trabajo periodístico y de producción cultural.
La ceremonia destacó el papel fundamental que cumplen estos profesionales en la visibilidad y el desarrollo del movimiento musical en la región. Entre los perfiles reconocidos se encontraron periodistas, conductores y gestores culturales que a través de programas radiales, espacios digitales y proyectos comunicacionales brindan cobertura constante a las bandas y artistas sanjuaninos.
El reconocimiento se enmarcó en el contexto de un evento masivo que congregó a numerosos seguidores del género, demostrando la vitalidad del rock en la provincia. La mención especial durante el acto reflejó la importancia de la sinergia entre creadores musicales y difusores culturales para el fortalecimiento de las expresiones artísticas regionales.
La iniciativa representó un significativo gesto de valoración hacia el trabajo que realizan estos comunicadores en la construcción de audiencias y en la preservación del patrimonio cultural del rock sanjuanino. El homenaje evidenció el reconocimiento del sector musical hacia quienes documentan, analizan y promueven las manifestaciones rockeras desde los medios de comunicación locales.
