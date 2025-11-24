La China Suárez, conocida tanto por sus papeles como por sus polémicas mediáticas, ha encontrado un gran éxito en su faceta profesional con el estreno de su más reciente serie de Disney+.

La artista realizó una breve visita a la Argentina. El motivo de este viaje fue promocionar el estreno de "Hija del Fuego: La Venganza de la Bastarda" en Disney+, el cual se lanzó el pasado 19 de noviembre de 2025. Durante su estadía promocional, la actriz fue la invitada estrella de Mario Pergolini y tuvo una charla íntima con Moria.

A solo días de su estreno, la serie se ha colocado en el puesto número uno entre lo más visto de la plataforma Disney+ en Argentina, logrando superar a otras propuestas internacionales. Este éxito no se limitó al ámbito nacional, ya que la producción también se ubicó en el sexto lugar a nivel global.

La propia China Suárez celebró este logro en sus redes sociales, compartiendo el ranking de la plataforma. En su posteo, no olvidó felicitar al equipo y a su "autor favorito", Leandro Calderone.

Respecto a la medición de la audiencia, es importante destacar que las grandes plataformas de streaming (Disney+, Netflix, Amazon) manejan sus números exactos como información confidencial. No revelan la cantidad precisa de cuentas o personas que vieron un título específico, a menos que se trate de un anuncio de marketing histórico. Por ello, el único dato que se hace público y confirma el éxito es el ranking interno de la plataforma, que reportó que el contenido es el número 1 más visto en Argentina en su semana de estreno.

En este contexto, la crítica especializada también ha sido favorable. Se resaltó la alta calidad de producción de la propuesta. La serie logra salir airosa al mezclar thriller con culebrón televisivo. Además, la crítica señaló que China Suárez es la "antiheroína perfecta" para este tipo de saga de venganza. El éxito rotundo indica que el público eligió ver a la China como actriz y no solo como una de las protagonistas del Wandagate. Al menos esta vez no hay polémicas sino buenos números de audiencia.