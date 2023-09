La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, estuvo visitando la provincia de Chaco en el marco de las elecciones que se llevaron a cabo el domingo. Por este motivo, la dirigente decidió ir a visitar el Barrio Emerenciano Sena de Resistencia, en el que tuvo un tenso cruce con un grupo de militantes que le obstaculizaron la entrada.

El episodio sucedió esta mañana, antes de una conferencia de prensa que la referente del PRO dio pasadas las 10 en el salón Casablanca del Hotel Amérian, junto al flamante gobernador electo de Chaco, Leandro Zdero y su compañera de fórmula, Silvana Schneider.

Bullrich lo relató a los medios de esta manera: “Me encontré con un grupo de gente que me saludó muy amablemente, un grupo que estaba muy contento de que Leandro y Silvana hubiesen ganado porque decían que iban a poder vivir mejor. Pero había otro grupo, que evidentemente todavía estaba alineado, que me dijo: ‘Acá no se puede pisar’. A lo que yo les respondí: ‘No hay un milímetro de la Argentina que yo no pueda pisar’”.

Más tarde, un video que comenzó a circular en redes, dejó expuesta la situación. En la secuencia, que encabeza esta nota y que dura poco más de dos minutos, se la ve a la candidata a Presidente llegar al barrio Emerenciano, ubicado en las afueras de Resistencia sobre el margen sudoeste de la capital provincial.

Escoltada por unos asistentes, la exministra de Seguridad avanza a paso firme. De fondo se escucha la voz de una mujer que le dice: “Hasta ahí nomás, señora. Con mucho respeto”.

El diálogo siguió así:

Yo soy libre de poder andar en mi Patria como quiero”, dijo Bullrich.

“Sí, pero acá no”.

“Usted no es dueña de un barrio”, insistió la referente del PRO.

“Nosotros hicimos este barrio”.

“Yo respeto que ustedes hayan hecho este barrio, pero ¿sabés qué? Este barrio es de todos los argentinos. Yo me a sacar foto acá porque quiero denunciarlo al asesino de Emerenciano Sena”, aseguró Bullrich.

“Usted también es una asesina y está libre. ¿Dónde está Santiago Maldonado? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Usted no tiene nada que hacer acá: raje”, le contestaron entre varias mujeres.

“Maldonado, Maldonado, Maldonado... Ustedes quieren ser dueños de la Argentina”.

“No, de nuestro barrio somos dueños. No venga a provocar a la gente trabajadora acá”.

“No vengo a provocar, vengo a sacarme una foto”, replicó Bullrich.

“Por favor, señora. Vaya a sacarse fotos con los que la votaron, nosotros no la votamos”.

En una de las esquinas del barrio Emerenciano, más precisamente en la avenida San Martín al 3700, aparecieron los restos quemados de una valija con ropa, que la Justicia luego determinó que pertenecían a Cecilia Strzyzowski. Incluso su madre, Gloria, Romero, y su tía abuela, Mercedes Valois Flores, reconocieron algunos de esos elementos como pertenecientes a la joven de 28 años.

Según pudo establecer más tarde el Equipo Fiscal Especial, encabezado por el fiscal Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, se trató de la valija que Cecilia armó para irse con su pareja, César Sena, rumbo a Ushuaia en un viaje que finalmente resultó ser una pantalla del clan para terminar con la vida de la víctima.

Por el crimen están detenidos y con prisión preventiva el dirigente piquetero Emerenciano Sena; su mujer, Marcela Acuña; su hijo, César; y cuatro personas más acusadas de encubrimiento. El caso está próximo a elevarse a juicio oral, el cual podría desarrollarse durante el primer cuatrimestre de 2024.