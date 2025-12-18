En el marco del debate del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados de la Nación, la legisladora por San Juan, Nancy Picón, defendió el proyecto enviado por el presidente Javier Milei y dejó una definición política fuerte: “Muchos quieren que a la Argentina le vaya mal”. La sanjuanina confirmó su bloque Producción y Trabajo, acompañará la iniciativa con el voto positivo.

Picón tomó la palabra durante la sesión y respondió con dureza a los cuestionamientos de sectores de la oposición que advirtieron por un supuesto desfinanciamiento en áreas sensibles. “Cuando escucho hablar de que no se está pensando en los jubilados, en las personas con discapacidad o en la universidad, la verdad es que creo que este partido nació hace poco (Ndr: por los carteles de Cristina libre) no sabe que esto está pasando hace mucho”, lanzó desde su banca.

Publicidad

Uno de los ejes centrales de su intervención fue el peso del gasto social dentro del proyecto. Según remarcó, el Presupuesto 2026 contempla un 70% de sus partidas destinadas a áreas clave. “Este presupuesto dentro de sus partidas tiene al gasto social con una partida del 70%”, afirmó.

Y enfatizó: “Con este 70% vamos a asegurar educación, vamos a asegurar salud, vamos a asegurar los jubilados y vamos a asegurar el tema laboral”. En ese sentido, cuestionó la postura de quienes primero reclaman previsibilidad y luego rechazan la herramienta central para lograrla. “¿Por qué primero pedimos presupuesto y cuando existe la posibilidad de que eso esté, nos negamos a que esté?”, preguntó.

Publicidad

En un tramo cargado de emotividad, Picón apeló a una experiencia personal para reforzar su postura. “Mi mamá falleció hace cuatro años. Cuando gobernaba el partido de la 'señora libre’, no tenía para los remedios y nosotros, los hijos, le ayudábamos. Entonces no es algo nuevo”, relató. Y agregó: “No vengan a pedir que lo solucionen ahora. ¿Por qué no lo solucionaron en su momento?”.

Presupuesto, inversión y previsibilidad

Para la diputada sanjuanina, la aprobación del Presupuesto no solo ordena las cuentas públicas, sino que también envía señales claras hacia afuera. “Si logramos un presupuesto, lo que estamos haciendo es dar seguridad a los mercados que vienen a invertir a este país y que van a generar una rueda de trabajo”, sostuvo.

Publicidad

Esa rueda, dijo, “va a generar sin duda el crecimiento del país”. Desde esa mirada, rechazó lo que definió como una oposición basada en el bloqueo sistemático. “Nosotros no vamos a hacer una oposición que ponga palos en la rueda por poner”, remarcó.

En el cierre de su exposición, Picón ratificó su respaldo al proyecto y dejó una de las frases más resonantes del debate. “Muchos quieren que a la Argentina le vaya mal, aunque no parezca”, disparó.

Finalmente, sostuvo: “Creemos en el consenso, creemos en el diálogo, creemos en la oportunidad y por eso vamos a acompañar con el voto positivo este presupuesto, sabiendo que es lo mejor para el país, aunque algunos no lo vean”.