Homero Pettinato sorprendió a sus seguidores y al equipo del programa de streaming Sería increíble al anunciar en vivo su renuncia como panelista del ciclo emitido por el canal Olga. Durante la transmisión, el streamer aclaró que esta decisión responde a motivos personales y a nuevos desafíos profesionales dentro del mismo canal, y no está relacionada con la controversia pública que protagoniza con su expareja Sofía Gonet.

En sus palabras ante la audiencia y compañeros, Pettinato afirmó: “Me despido porque tengo otros proyectos en Olga. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco. No tiene nada que ver con mi escándalo”. Además, remarcó que su salida no refleja una crisis interna sino una etapa de cambios: “Suelo saltar del barco antes de que se hunda. En este caso salto de un barco que está recién partiendo en la mejor de las condiciones. Así que me quedo más que tranquilo que les va a ir de p... madre”.

El ambiente en el estudio se mantuvo distendido tras el anuncio, con bromas entre Pettinato y la periodista Nati Jota, mostrando la buena relación que mantienen a pesar de la sorpresa por su partida. Pettinato bromeó: “Tratá vos de no confundirte en el ascensor”, a lo que Jota respondió: “Ahora que ya no somos compañeros de trabajo, no hay nada que me frene”.

La renuncia se da en medio de una exposición mediática intensa luego de que Sofía Gonet realizara un descargo en redes sociales donde mencionó supuestos problemas de adicciones y salud del streamer. Pettinato negó rotundamente dichas acusaciones: “Es todo, absolutamente todo mentira. Nunca fui infiel, tengo análisis de sangre hechos hace un mes y soy totalmente sano”. Si bien reconoció su consumo de marihuana, rechazó las etiquetas que le asignaron: “Y sí, soy adicto a la marihuana y me da muchísima vergüenza que todo el mundo ahora me diga falopero. Estoy siendo violentado por todos los frentes posibles”.

Respecto a su ruptura con Gonet, Pettinato sostuvo que se alejó por situaciones de maltrato: “Lo único que hice fue alejarme porque sufría maltratos. Todo mi entorno me lo advirtió (Sofía), es una persona cegada por el odio y la maldad”.

Por su parte, Sofía Gonet aclaró a través de sus redes sociales que nunca habló de violencia de género ni quiso empañar causas importantes. Reconoció que se enamoró de alguien con problemas de sustancias que necesita ayuda, pero que esa situación generó un círculo tóxico y conflictivo en la relación. Describió episodios dolorosos y reproches que marcaron el vínculo hasta su ruptura definitiva.

En cuanto a su camino profesional, Pettinato adelantó que seguirá vinculado al canal Olga con nuevos proyectos, sin desvincularse completamente del equipo de Sería increíble durante la temporada de verano. Manifestó optimismo respecto al futuro del programa y su carrera, con la esperanza de reencontrarse nuevamente con sus compañeros.