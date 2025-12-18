Sociedad > Para las Fiestas
Cuadraditos de limón con glasé: una receta simple y práctica
POR REDACCIÓN
Hace 2 horas
Los cuadraditos de limón cuentan con una textura tierna y esponjosa, que se complementa con una capa suave de glasé, resultando exquisitos. Esta receta es ideal para acompañar el café en el desayuno y es accesible incluso para principiantes, ya que no requiere técnicas complejas. ¡Comencemos!
Ingredientes
- 200 g de harina
- 100 g de azúcar
- 100 g de manteca
- 2 huevos
- Jugo y ralladura de 1 limón
- 1 cdita de polvo para hornear
- 150 g de azúcar impalpable (para el glasé)
Paso a paso de la receta
- Mezclá la manteca con el azúcar hasta cremar.
- Agregá los huevos, uno por uno.
- Incorporá la ralladura y el jugo de limón.
- Agregá harina y polvo para hornear, mezclando hasta unir.
- Vertí en una placa rectangular y emparejá la superficie.
- Horneá a 180° por 20 minutos.
- Mezclá azúcar impalpable con limón para formar glasé espeso.
- Cubrí la masa caliente con el glasé.
- Dejá enfriar y cortá en cubitos.
