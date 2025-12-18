Los cuadraditos de limón cuentan con una textura tierna y esponjosa, que se complementa con una capa suave de glasé, resultando exquisitos. Esta receta es ideal para acompañar el café en el desayuno y es accesible incluso para principiantes, ya que no requiere técnicas complejas. ¡Comencemos!

Ingredientes

200 g de harina

100 g de azúcar

100 g de manteca

2 huevos

Jugo y ralladura de 1 limón

1 cdita de polvo para hornear

150 g de azúcar impalpable (para el glasé)

Paso a paso de la receta