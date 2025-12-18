Publicidad
Cuadraditos de limón con glasé: una receta simple y práctica

Un paso a paso práctico para preparar esta receta y obtener bocaditos esponjosos y perfumados a limón.

Hace 2 horas
Los cuadraditos de limón cuentan con una textura tierna y esponjosa, que se complementa con una capa suave de glasé, resultando exquisitos. Esta receta es ideal para acompañar el café en el desayuno y es accesible incluso para principiantes, ya que no requiere técnicas complejas. ¡Comencemos!

Ingredientes

  • 200 g de harina
  • 100 g de azúcar
  • 100 g de manteca
  • 2 huevos
  • Jugo y ralladura de 1 limón
  • 1 cdita de polvo para hornear
  • 150 g de azúcar impalpable (para el glasé)

Paso a paso de la receta

  • Mezclá la manteca con el azúcar hasta cremar.
  • Paso a paso de la receta:
  • Agregá los huevos, uno por uno.
  • Incorporá la ralladura y el jugo de limón.
  • Agregá harina y polvo para hornear, mezclando hasta unir.
  • Vertí en una placa rectangular y emparejá la superficie.
  • Horneá a 180° por 20 minutos.
  • Mezclá azúcar impalpable con limón para formar glasé espeso.
  • Cubrí la masa caliente con el glasé.
  • Dejá enfriar y cortá en cubitos.
