Una aerolínea internacional canceló una ruta a Argentina

Latam Airlines Perú sorprendió al anunciar la cancelación de la ruta aérea entre Tucumán y Lima, inaugurada apenas dos días antes, que operará hasta el 29 de marzo de 2026. La suspensión responde a la reciente implementación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima.

La aerolínea explicó que esta nueva tarifa, que ronda los US$12 por pasajero, eleva considerablemente el costo total de los viajes de conexión hacia terceros países. Además, según Latam, esta medida debilita la posición estratégica de Lima como un centro de conexiones clave en Sudamérica, afectando la conectividad regional y el desarrollo económico y turístico de la zona.

Publicidad

En su comunicado, Latam Airlines Perú expresó que “lamenta que la introducción de esta tarifa no haya priorizado el beneficio para el pasajero ni la sostenibilidad de la conectividad regional”. También destacó que esta situación pone a Lima en desventaja frente a otros hubs como Bogotá y Panamá, que no aplican cargos adicionales por transferencia y ofrecen menores tiempos de conexión.

La cancelación de la ruta Tucumán-Lima se suma a la eliminación de otras tres rutas internacionales: Lima – Orlando, Lima – Curaçao y Lima – Florianópolis. Además, la compañía confirmó que no lanzará dos rutas previstas para el primer trimestre de 2026: Guatemala - Lima y Belo Horizonte - Lima.

Publicidad

Para los pasajeros afectados por la cancelación a partir del 29 de marzo de 2026, Latam ofrece la devolución total del importe abonado o la posibilidad de reprogramar vuelos vía Salta o Buenos Aires, conectando con otras compañías asociadas para llegar a su destino final.

La ruta Tucumán-Lima recuperaba la conectividad directa con la capital peruana tras seis años, con una frecuencia de tres vuelos semanales desde Lima los martes, viernes y domingos, y retornos desde Tucumán los lunes, miércoles y sábados. Esta conexión había sido recibida con entusiasmo por el Ente Tucumán Turismo, que organizó una recepción especial para los primeros turistas con música en vivo y obsequios representativos de la región.

Publicidad

Latam reafirmó su disposición a mantener un diálogo con las autoridades peruanas para encontrar soluciones que permitan conservar el papel de Lima como un hub competitivo y eficiente en Sudamérica. Según la empresa, los pasajeros en conexión son esenciales para sostener vuelos a largo plazo que benefician tanto a Argentina como a Perú y su ecosistema aeroportuario.