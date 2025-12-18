La cocina italiana se convirtió en un hito en la historia de la humanidad al ser incluida en el patrimonio de la Unesco. Esta noticia se conoció tras la decisión del Comité reunido en Nueva Delhi, después de que una candidatura naciera en 2023 en Vinitaly.

La presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, junto con el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, y el subsecretario de Cultura, Gianmarco Mazzi, anunciaron este logro en los pabellones de la principal manifestación internacional del vino italiano.

Publicidad

"Desde Veronafiere queremos felicitar por este resultado a todo el sistema-Italia. Se trata de un reconocimiento que otorga aún más valor a la extraordinaria riqueza enogastronómica de nuestro país y da fuerza a las empresas del vino, de la alimentación, del aceite de oliva virgen extra y de la restauración", comenta Federico Bricolo, presidente de Veronafiere.

La cocina italiana se ha convertido en un símbolo mundial, y Vinitaly ha jugado un papel importante en su promoción. "Desde Nueva Delhi, con Vinitaly, vemos cuánto el vino italiano y nuestra cocina son una referencia para operadores y consumidores", afirma Bricolo.

Publicidad

La Vinitaly Preview Nueva Delhi se llevó a cabo en la residencia del embajador de Italia en la India, Antonio Bartoli, en presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. El evento reunió a figuras destacadas del mundo económico e institucional indio, con exponentes de la cultura y operadores del sector.

Dos son los focos del evento: la presentación del Vinitaly India Roadshow, programado en Mumbai y Panaji el 16 y 18 de enero de 2026, y la de la próxima edición de Vinitaly en Verona, del 12 al 15 de abril de 2026. Las actividades de promoción y relación de Veronafiere en la India prosiguen mañana en Mumbai con un encuentro de networking y la participación en un evento vespertino organizado por la asociación Italia-India (AIICP).