Obra pública en San Juan: empresarios piden renegociar contratos

El Gobierno de San Juan anunció este miércoles el adelanto del pago de certificados de obra pública a 30 días, con el objetivo de aliviar a las empresas y continuar con el ritmo de construcción. Esta decisión fue parte de un acuerdo con las autoridades con las diferentes cámaras de la construcción de la provincia, dada la inflación que azota la actividad. En este contexto, empresarios celebraron la medida, puesto que es una solicitud de las compañías que ya lleva tiempo. Sin embargo, aclararon que en esta situación económica nada es suficiente y que llegará un punto en el cual habrá que renegociar los contratos de algunas obras cuya ejecución está planeada a largo plazo.

DIARIO HUARPE habló con Julián Rins, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) delegación San Juan, y con Miguel Gili, presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan Sociedad Civil (Caemco). Con diferentes matices, cada uno de los referentes ven de manera muy positiva que los pagos de la obra pública se adelanten 30 días. Es que, hasta el momento, el Gobierno de San Juan estaba liquidando con 60 días de demora, lo que licuaba los certificados según la inflación correspondiente de cada mes. A pesar de esto, sugirieron que, lamentablemente, hasta que no haya soluciones de fondo, cualquier medida sigue siendo un parche a la situación nacional.

“Todo lo que sea el cobrar antes ayuda muchísimo. Nosotros vemos muy positiva la noticia de que el gobierno de San Juan vaya a pagar a 30 días y no a 60. No es una solución de fondo, pero la verdad es que hoy tampoco se puede dar. La realidad es que el gobierno no tiene herramientas para eso”, dijo Rins.