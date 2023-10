Luego del debate que puso frente a frente a los cinco presidenciables de cara a las Elecciones Generales del 2023, el vicegobernador electo Fabián Martín le pegó al candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, por haber cruzado a su aspirante Patricia Bullrich por cuestiones económicas. Según indicó en rueda de prensa, “no tiene autoridad moral para enrostrarle nada a nadie”.

Martín dijo presente en el cierre de la Semana de la Social 2023 y, a horas del desarrollo del primer Debate Presidencial, opinó sobre la gestión económica del candidato oficialista y actual ministro de Economía de la Nación. Además, lo cruzó por los roces que tuvo con Bullrich.

“Massa, con todo los superpoderes que tiene, no ha dado respuestas. Ha duplicado la inflación. De hecho, dijo que este no es su gobierno. Una negación tan grande como esa, es creer que los argentinos son muy inocentes. Sergio Massa no tiene la autoridad moral para enrostrar nada a nadie”, aseveró.