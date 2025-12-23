El Gobierno nacional confirmó la designación de Carolina Píparo, exdiputada del espacio libertario, como integrante del directorio del Banco Nación. La medida fue oficializada a través del decreto 907/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial.

Píparo reemplaza en el cargo a Rodolfo Carvajal, quien presentó su renuncia el 10 de diciembre. Esta incorporación se da en un contexto de cambios en la cúpula del Banco Nación, ya que también se oficializó la designación de Darío Wasserman como nuevo presidente, en lugar de Daniel Tillard, quien dejó el puesto con efecto desde el 17 de diciembre.

Wasserman tiene vínculos cercanos con Karina Milei y está casado con Pilar Ramírez, legisladora porteña y presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad. Por su parte, Carolina Píparo había presentado su renuncia a la Cámara de Diputados a principios de diciembre, antes de culminar su mandato, y se especulaba con su incorporación a un cargo en el Banco Nación.

La relación entre Píparo y Javier Milei ha tenido altibajos en los últimos años. Ingresó al Congreso hace cuatro años acompañada por José Luis Espert, pero luego de las elecciones de 2023 se acercó al líder libertario y fue candidata a gobernadora bonaerense. Aunque se la mencionó como posible titular de Anses, finalmente no ocupó ese puesto.

En un momento había anunciado que se reuniría con Fernanda Raverta para coordinar el traspaso de Anses, pero luego fue informada de que no sería quien asumiría en ese organismo. Actualmente, mantiene un bloque propio en la Cámara de Diputados junto a la también bonaerense Macyszyn, separado del bloque de Espert.

Durante la votación de la Ley Bases, Píparo acompañó en general, pero votó en contra de un inciso de un artículo, lo que la incluyó en la lista de “traidores a la patria” que difundió Milei. Posteriormente, cuando votó en contra de eliminar las jubilaciones vitalicias para expresidentes y vicepresidentes, recibió críticas en redes sociales y marcó su distanciamiento definitivo del espacio.

No obstante, en septiembre de 2024 volvió a sumarse al bloque libertario en el Congreso, apoyando al Gobierno con su voto para revertir el veto a la ley de reforma jubilatoria. Tras ese gesto, fue invitada al tradicional asado de los “87 héroes” en Olivos, un encuentro simbólico del oficialismo.