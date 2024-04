Ante el contexto económico que está viviendo el país, cada vez son más los sanjuaninos que están ajustando sus actividades acorde a lo que les queda en los bolsillos, ya que la prioridad es garantizar la canasta básica y llegar a fin de mes. Uno de los sectores que ha sentido una baja ha sido el de los profesionales de la psicología. El presidente del Colegio de Psicólogos que regula a los profesionales, Andrés Heredia, dialogó con DIARIO HUARPE y expuso cuál es la situación del sector ante la baja de consultas que han registrado.

"Lo que está ocurriendo es que hay bajas de consultas particulares y esas mismas bajas están yendo a las consultas con obra social. Venimos viendo la movilidad de obras sociales y muchas personas llaman cuando tenemos cobertura de obras sociales", explicó. Lo que más se consulta es sobre las obras sociales y cada vez son más los sanjuaninos que alargan los periodos de consultas, extendiéndolos cada 15 días o más, debido a que no pueden ir todas las semanas. Actualmente, una consulta particular tiene una base de $9.300, donde puede ir subiendo de precios dependiendo del psicólogo, pero incluso algunos profesionales han optado por congelar los precios debido a la necesidad de la gente, como así también de los trabajadores a no perder pacientes.

A su vez, otro desencadenante que implica es la saturación de las consultas en el ámbito público. "Va a ocurrir mucho esto de la movilidad de las personas que tenían obras sociales que se pasan al ámbito público. Al margen de todo esto, es una realidad que todos vivimos. Antes ibas y pagabas la consulta y ahora esperas a la obra social. El que tenía prepaga se cambia a obra social debido a la poca cobertura que tiene la misma prepaga", agregó Heredia.

Con respecto a la situación económica actual y la relación con el estrés de la gente, el profesional comentó que "ante la preocupación de los pacientes y de los psicólogos, ahí aparecen las ansiedades, en como hacemos para llegar y como vamos a hacer para enfrentarlo". A su vez, comparó la situación inflacionaria de Estados Unidos con la de Argentina, argumentando que los argentinos están preparados para los contextos de crisis, debido a que es algo que se repite. "En Estados Unidos la inflación es muy baja, llegando a subir, por ejemplo, un 8%, y habían aumentado los casos de suicidios. Acá en Argentina tenemos una tasa altísima y eso no pasó, pero no quita que estamos exentos de lo que pasa", explicó, alertando de esta posibilidad.

Por último, agregó que es muy importante exteriorizar las emociones y acudir a los profesionales, puesto que "todo lo que no se dice en palabras, se empieza a notar en el cuerpo. Desde el Colegio de Psicólogos estamos implementando herramientas para los colegas, así se arman cursos sobre la temática del suicidio. Si hay una demanda de personas que están mal, hay más riesgos de suicidio. La idea es que la mayor cantidad de terapeutas intervengan y estén formados para afrontar esa demanda. Lo que queremos realizar desde el colegio es brindar las posibilidades de capacitarse en eso", finalizó.