Si tenés perros en casa, es probable que hayas notado que en ocasiones comienzan a cavar pozos en el jardín. Aunque muchas veces se interpreta como una travesura o acto de rebeldía, los especialistas en comportamiento canino aseguran que esta conducta tiene explicaciones naturales y específicas.

Los perros cavar por diversas razones: para buscar refugio, esconder objetos, aliviar el aburrimiento o incluso como parte de sus instintos ancestrales. Este comportamiento puede aparecer con mayor frecuencia cuando no reciben suficiente estimulación física o mental, o cuando intentan regular su temperatura corporal en el suelo.

Para evitar que tu mascota dañe el jardín, los expertos recomiendan implementar ciertos ajustes sencillos en su rutina diaria. Esto incluye aumentar el tiempo de juego y ejercicio, ofrecer juguetes interactivos que estimulen su mente y crear espacios específicos donde pueda cavar sin causar daños.

Además, es importante observar qué situaciones o momentos del día disparan esta conducta para poder intervenir a tiempo y redirigir la atención del perro hacia actividades más adecuadas.

Comprender que cavar es una conducta natural y no un acto de desobediencia ayuda a abordar el problema con paciencia y eficacia, mejorando la convivencia entre el perro y su dueño.