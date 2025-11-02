Unas horas después de confirmarse su designación, Diego Santilli habló por primera vez como nuevo ministro del Interior. “Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos. Son muy importantes para la Argentina y es el trabajo que tenemos que llevar adelante”, afirmó al llegar a la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente Javier Milei.

El mandatario confirmó la incorporación del dirigente del PRO a través de su cuenta oficial en X, donde escribió: “Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para articular los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Santilli contó que la propuesta lo tomó por sorpresa y que aceptó “al instante” el ofrecimiento presidencial. “Venimos de hacer un acuerdo muy importante para esta elección con La Libertad Avanza y el PRO. Ganamos una elección muy difícil. Tengo que seguir trabajando y vamos a ver qué me ofrece el presidente”, dijo.

Desde el entorno del nuevo ministro destacaron que mantiene “excelente relación con la mayoría de los 24 gobernadores”, salvo con el bonaerense Axel Kicillof, “a quien enfrentó en tres elecciones y ganó en dos”. Además, subrayaron que “construyó una gran relación con Karina Milei y con el Presidente, además de conocer a Santiago Caputo desde hace varios años”.

La designación de Santilli fue vista dentro del PRO como “una señal de amplitud” del Gobierno, en momentos en que Milei busca consolidar su nueva etapa de gestión con un gabinete renovado.

Por su parte, el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a todos los ministros a una reunión este lunes a las 9.30 en la Casa Rosada, donde se espera que se definan los próximos pasos de coordinación con los gobiernos provinciales.

