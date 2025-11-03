El expresidente Mauricio Macri expresó su apoyo a Diego Santilli tras su reciente designación como ministro del Interior, calificándolo como “una incorporación muy positiva” para el Gobierno nacional. En un mensaje difundido en la red social X, Macri destacó la capacidad de Santilli para articular con los gobernadores y avanzar en la implementación de reformas consideradas clave para el país.

“Quiero felicitar a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente de Pro de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien”, publicó Macri.

Tras reunirse con el presidente en la quinta de Olivos, Santilli confirmó que mantuvo una comunicación telefónica con Macri y también dialogó con Cristian Ritondo, jefe del bloque de Pro en Diputados, en el marco de su nuevo rol.

Sin embargo, el expresidente no ocultó su disconformidad con otro cambio reciente en el gabinete: la incorporación de Manuel Adorni como ministro coordinador, en reemplazo de Guillermo Francos. Macri calificó esta decisión como “desacertada”, evidenciando diferencias internas en el oficialismo.

En paralelo, se supo que Manuel Adorni, quien conoció a Javier Milei en circunstancias poco usuales y se consolidó como una figura cercana al líder libertario, ha tenido que responder a las críticas surgidas tras su nombramiento. Por su parte, Santilli también tuvo contacto con Milei, con quien se reunió luego de asumir su cargo.

Además, en el contexto de estos movimientos en el Ejecutivo, se destacó el rol de un abogado del sector privado que colaboró en la elaboración del borrador de la reforma laboral, un proyecto que se perfila como uno de los ejes centrales del Gobierno.

Finalmente, en el ámbito legislativo, Ana Tamagno, conocida por su vinculación con la banda de Milei, asumirá la banca que dejó vacante Diego Santilli tras su incorporación al gabinete.