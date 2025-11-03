Una tragedia enlutó la tarde de este domingo 2 de noviembre en Rawson, cuando un chico de 13 años perdió la vida luego de que un arco de fútbol metálico cayera sobre su cabeza mientras jugaba en el camping del Círculo de Oficiales de la Policía de San Juan.

El lamentable hecho ocurrió cerca de las 20 horas, cuando el menor, identificado como Páez, se encontraba compartiendo una jornada familiar en el predio ubicado en el departamento Rawson. Según los primeros datos recabados por los fiscales y ayudantes de la UFI Delitos Especiales, el adolescente habría estado jugando en la cancha de fútbol del camping cuando, por causas que se investigan, el arco se desplomó.

De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, el chico habría intentado colgarse del travesaño para balancearse, sin advertir que la estructura metálica era móvil. Ese movimiento habría provocado que el arco perdiera estabilidad y se le cayera encima, golpeándolo violentamente en el rostro y en la cabeza.

El impacto fue tan fuerte que el menor sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y una pérdida abundante de sangre. Inmediatamente, los presentes dieron aviso a emergencias y una ambulancia del servicio médico se dirigió al lugar, escoltada por un móvil policial que abrió camino para acelerar el traslado al Hospital Rawson.

A pesar de los esfuerzos médicos, el menor llegó inconsciente y en estado crítico. Los profesionales intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP y otros procedimientos de emergencia, pero el joven entró en crisis, convulsionó y finalmente falleció.

En el lugar trabajó el fiscal Francisco Nicolía, junto con la doctora Gema Cabrera, quienes encabezaron las tareas de investigación y levantamiento de pruebas para determinar con precisión cómo se produjo el accidente.

Por el momento, no hubo un comunicado oficial del Círculo de Oficiales sobre lo ocurrido, aunque fuentes judiciales confirmaron que se avanzará en las pericias correspondientes para establecer si existieron falencias en las condiciones de seguridad del predio o en el mantenimiento de las estructuras deportivas.

Otros hechos similares

Hace tres días se conoció el desenlace fatal de una tragedia que conmovió, luego de que un niño de 8 años sufriera un grave accidente en el polideportivo del club Argentino de Quilmes. La estructura de un arco de handball se desplomó sobre él, provocándole heridas de extrema gravedad que derivaron primero en un cuadro de muerte cerebral.

Otro hecho ocurrido en San Juan, fue el del menor de 4 años que falleció el 16 de mayo de 2021 al golpearle un arco de fútbol en la cabeza, el cual no estaba bien sujetado al piso en una cancha de fútbol cinco en Barreal, Calingasta, el hecho ocurrió mientras se estaba haciendo un festejo de cumpleaños. El caso tuvo como involucrado al ex intendente de ese departamento, Adolfo Ibaceta, quien había concesionado el lugar a un tercero para que lo explote económicamente y tras demostrar que él no tenía nada que ver con la explotación del lugar, la Justicia lo sobreseyó.