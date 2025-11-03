El Cyber Monday 2025 es uno de los eventos más importantes del comercio argentino. Este año, con la actualidad económica que se vive, las expectativas son más altas para aprovechar rebajas reales en productos tecnológicos, indumentaria, viajes y artículos para el hogar.

Son miles los consumidores que esperan hasta estos días especiales para encontrar oportunidades de compra que sean más baratas. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) ya anticipa un fuerte movimiento en las ventas y la participación de las principales marcas del país.

Cuándo empieza el Cyber Monday 2025

El Cyber Monday 2025 se llevará a cabo del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre, con tres jornadas de descuentos y beneficios bancarios en todo el país. Durante esos días, los usuarios van a poder acceder a ofertas verificadas directamente desde la página oficial del evento, que es un punto de acceso seguro.

La edición 2025 contará con espacios temáticos como "MegaOfertas Bomba", con promociones que cambian cada hora y otra llamada "Noche Bomba" que ofrece descuentos extra entre las 20:00 y las 22:00.

Todas las categorías del nuevo Cyber Monday

Más de 900 marcas confirmaron su participación y las categorías que van a poder ser consultadas son: Electro y Tecno; Viajes, Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria; Deportes y Fitness; Salud y Belleza; Bebés y Niños; Super, Bodegas y Gastronomía; Motos y Autos; Servicios y Varios.

Además, la plataforma incorporará "Al Toque", una función que adapta la navegación según los intereses del usuario, permitiendo visualizar precios y envíos en tiempo real.

También se sumó a Cybot, un asistente virtual que ayuda a los compradores a realizar búsquedas seguras, mientras que la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA auditará las ofertas para asegurar transparencia.

Cyber Monday 2025: los medios de pago habilitados

Durante el evento se podrán usar tarjetas de crédito y débito, billeteras virtuales, transferencias bancarias y planes de financiación especiales.

Además los bancos ofrecerán cuotas sin interés y beneficios exclusivos con determinadas entidades. Algunos comercios van a sumar reintegros directos o descuentos adicionales para quienes paguen con Mercado Pago, MODO o BNA+.

Cada tienda participante va a tener que informar los medios de pago disponibles y las condiciones de entrega antes de finalizar la compra.