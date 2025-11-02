Tras la designación de Diego Santilli como nuevo ministro el Interior, referentes de la oposición expresaron su rechazo e ironía a través de las redes sociales.

El dirigente peronista Sebastián Galmarini escribió en su cuenta de X: “Jajajaja. El Gobierno más casta que hayamos conocido. Nada puede cambiar con los mismos de siempre: Patricia Bullrich, Diego Santilli, Daniel Scioli y Federico Sturzenegger. Con este combo, nada puede fallar!”.

Por su parte, el diputado nacional Esteban Paulón también se refirió al nombramiento: “LLA, el partido de las testimoniales. Lo hicieron pelarse para tapar al pelado narco, y ahora va al gabinete. Segundo electo que amaga campaña y salta al Ejecutivo.”

Javier Milei, en tanto, así lo anunció en X: “Tenemos nuevo ministro. Bienvenido Colo”. Y sumó: “Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.

A pesar de los rumores que indicaban que Santiago Caputo, el asesor presidencial, podría asumir la vacante que dejó Lisandro Catalán, finalmente el jefe de Estado se inclinó por Santilli. Ahora, surgen incógnitas sobre el rol que tendrá el asesor

Santilli, que viene del PRO, fue el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en PBA. Su designación es el segundo cambio dentro del Gabinete que implementó el Ejecutivo tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones. El primero ocurrió este viernes, cuando Milei aceptó la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y nombró a Manuel Adorni como su reemplazo.