Un joven fue detenido en la madrugada de este viernes en Rawson tras robar una notebook de un local comercial y escapar corriendo del lugar. El rápido accionar de la Policía permitió recuperar el elemento sustraído y poner al sospechoso a disposición de la Justicia.

De acuerdo a lo informado por el comisario Pablo Daniel Gómez, jefe de la Comisaría 24°, el hecho ocurrió alrededor de las 5:18 de la mañana, cuando personal policial que realizaba tareas de prevención fue comisionado por el operador de Trueno Halcón hacia la intersección de calle Mendoza y Cabot, en el departamento Rawson.

En el lugar, los efectivos entrevistaron al damnificado, quien explicó que dos hombres habían ingresado al local “La Francesca” y se llevaron una computadora portátil marca ASUS color negra, dándose a la fuga por los fondos del negocio.

Con las descripciones aportadas, el personal inició un rastrillaje por la zona. A los pocos minutos, en inmediaciones de calle Vicente Mas y Formosa, divisaron a un sujeto con características similares a las informadas. Al notar la presencia policial, el hombre intentó escapar y arrojó una notebook durante la huida, pero fue alcanzado y detenido a los pocos metros.

El aprehendido fue identificado como Jonathan Nahuel Fuentes Irrazábal, de 25 años, domiciliado en el barrio Los Plátanos, departamento Rawson. En el procedimiento, los uniformados secuestraron la notebook ASUS modelo X55, que fue reconocida por el damnificado como su propiedad.

Intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso las medidas legales correspondientes. El detenido quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 24°.