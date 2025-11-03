Provinciales > Iniciativa
La segunda edición del torneo “Me Pongo la Camiseta” ya está en marcha
POR REDACCIÓN
La segunda edición del torneo “Me Pongo la Camiseta” ya está en marcha en San Juan, consolidándose como un espacio destinado a fortalecer la integración, el compañerismo y el bienestar de los trabajadores del sector comercial. Organizado por la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan en conjunto con La Petro Complejo Deportivo, el certamen reúne a más de 15 equipos de distintas empresas y comercios de la provincia, quienes participarán de jornadas deportivas y actividades recreativas a lo largo de varias semanas.
El torneo, que en su primera edición mostró resultados muy positivos, busca generar un entorno de esparcimiento saludable y promover valores de trabajo en equipo y sentido de pertenencia entre los empleados. Los partidos se desarrollarán los días lunes en las instalaciones de La Petro Complejo Deportivo, ofreciendo un espacio seguro y adecuado para la práctica de diversas disciplinas deportivas.
Durante el acto de apertura, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas: “Este tipo de programas nos permite fortalecer lazos, promover valores deportivos y acompañar a quienes todos los días son parte fundamental del movimiento comercial de la provincia”, afirmó. Su discurso subrayó que el torneo no solo fomenta la recreación, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida y la salud de los trabajadores.
Por su parte, Jorge Olivero, propietario de La Petro Complejo Deportivo, celebró la continuidad de la propuesta y reafirmó el compromiso del complejo en brindar instalaciones y apoyo logístico para el desarrollo de los encuentros: “Nos enorgullece seguir formando parte de esta iniciativa que une deporte, diversión y bienestar laboral”, indicó.
Además, la iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de la Capital y otras entidades locales, que colaboran en la realización del torneo y refuerzan su impacto en la comunidad laboral y social de San Juan. La programación incluirá actividades especiales para toda la familia y culminará con una jornada final de premiación y reconocimientos, donde se destacarán a los equipos y participantes más comprometidos durante el certamen.
El torneo “Me Pongo la Camiseta” se perfila como una actividad clave para consolidar el vínculo entre empresas, empleados y comunidad, demostrando que el deporte puede ser un vehículo efectivo para fortalecer la integración laboral, promover hábitos saludables y generar espacios de diversión y recreación en la provincia.