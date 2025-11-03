La segunda edición del torneo “Me Pongo la Camiseta” ya está en marcha en San Juan, consolidándose como un espacio destinado a fortalecer la integración, el compañerismo y el bienestar de los trabajadores del sector comercial. Organizado por la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan en conjunto con La Petro Complejo Deportivo, el certamen reúne a más de 15 equipos de distintas empresas y comercios de la provincia, quienes participarán de jornadas deportivas y actividades recreativas a lo largo de varias semanas.

El torneo, que en su primera edición mostró resultados muy positivos, busca generar un entorno de esparcimiento saludable y promover valores de trabajo en equipo y sentido de pertenencia entre los empleados. Los partidos se desarrollarán los días lunes en las instalaciones de La Petro Complejo Deportivo, ofreciendo un espacio seguro y adecuado para la práctica de diversas disciplinas deportivas.

Durante el acto de apertura, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas: “Este tipo de programas nos permite fortalecer lazos, promover valores deportivos y acompañar a quienes todos los días son parte fundamental del movimiento comercial de la provincia”, afirmó. Su discurso subrayó que el torneo no solo fomenta la recreación, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida y la salud de los trabajadores.

Por su parte, Jorge Olivero, propietario de La Petro Complejo Deportivo, celebró la continuidad de la propuesta y reafirmó el compromiso del complejo en brindar instalaciones y apoyo logístico para el desarrollo de los encuentros: “Nos enorgullece seguir formando parte de esta iniciativa que une deporte, diversión y bienestar laboral”, indicó.

Además, la iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de la Capital y otras entidades locales, que colaboran en la realización del torneo y refuerzan su impacto en la comunidad laboral y social de San Juan. La programación incluirá actividades especiales para toda la familia y culminará con una jornada final de premiación y reconocimientos, donde se destacarán a los equipos y participantes más comprometidos durante el certamen.

El torneo “Me Pongo la Camiseta” se perfila como una actividad clave para consolidar el vínculo entre empresas, empleados y comunidad, demostrando que el deporte puede ser un vehículo efectivo para fortalecer la integración laboral, promover hábitos saludables y generar espacios de diversión y recreación en la provincia.