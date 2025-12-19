El próximo domingo 21 de diciembre, el departamento de Calingasta experimentará una desconexión eléctrica total entre las 5:30 y las 11:30 horas. Naturgy detalló que esta acción responde a un pedido de las empresas de generación y transporte para realizar tareas coordinadas con Transener y los parques fotovoltaicos de la zona.

El propósito fundamental de esta intervención es realizar la vinculación técnica de la Línea de Extra Alta Tensión “Rodeo–Calingasta” a la Estación Transformadora Rodeo.

Con el fin de resguardar a la población, desde Naturgy afirmaron que han dispuesto grupos electrógenos para garantizar el funcionamiento de hospitales, sistemas de agua potable, comunicaciones y seguridad.

Asimismo, la empresa aprovechará el cese del servicio para efectuar poda preventiva y reemplazo de postación, reafirmando su compromiso con la calidad para asegurar un suministro eléctrico confiable a todos sus usuarios.