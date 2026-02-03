Un momento tenso se vivió durante la emisión del programa La mañana con Moria (Eltrece) cuando Cinthia Fernández y la actriz China Suárez protagonizaron un intercambio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El cruce se originó cuando Fernández abordó la etiqueta mediática de “rompehogares” que ha acompañado a Suárez desde su pasado sentimental. La panelista preguntó de manera directa cómo percibía la actriz el impacto de esa etiqueta sobre las personas involucradas, mencionando casos como los de Pampita, Eugenia Tobal y Wanda Nara.

La China Suárez respondió sin esquivar la pregunta y comparó la situación con experiencias de Fernández, mencionando su vínculo con Roberto Castillo y la manera en que fue cuestionada mediáticamente. Fernández replicó que había aclarado la situación públicamente mostrando mensajes y pruebas para frenar la especulación.

La actriz destacó su postura de no tener la necesidad de aclarar permanentemente su vida personal, aunque reconoció cierta autocrítica al admitir que, en ocasiones, debería haberlo hecho. También contextualizó episodios anteriores, como su vínculo con Benjamín Vicuña y la polémica con Pampita, explicando que ya existían separaciones de hecho que desmentían la narrativa mediática instalada.

El intercambio escaló cuando Fernández volvió al eje emocional de su pregunta, pero Suárez interrumpió para establecer límites: “Déjame terminar, dejame terminar”, evidenciando incomodidad ante el cuestionamiento. La actriz reafirmó su forma de manejar la exposición pública: “Yo me manejo de frente siempre y hablo con quien tengo que hablar”, y agregó que no puede responsabilizarse por lo que otros dicen o inventan.

Moria Casán intervino en el momento de máxima tensión para darle la palabra a otro panelista y evitar un conflicto mayor, pero el ida y vuelta ya se había instalado en redes, donde los usuarios analizaron y debatieron cada fragmento del cruce.