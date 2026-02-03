Todo comenzó cuando el gobernador salteño Gustavo Sáenz criticó a la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner por su intervención al PJ de Jujuy y defendió a los legisladores peronistas jujeños por inconductas partidarias.

En declaraciones a la prensa el mandatario dijo que “deberían intervenirle a ella”. Pero esas palabras tuvieron consecuencias y repercusiones en redes sociales mostrando aún más la fractura dentro del peronismo en distintas facciones.

Los dirigentes peronistas jujeños suspendidos son la senadora nacional de Convicción Federal Carolina Moisés (por votar a favor del Presupuesto de Milei y del RIGI de la ley Bases), Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes.

“¡Basta de autoritarismo! En un nuevo capítulo de la dictadura del pensamiento que ejerce Cristina Fernández de Kirchner sobre el PJ, sus interventores bonaerenses decidieron la suspensión de militantes y dirigentes por haber cometido el pecado de estos tiempos: disentir con las órdenes de la señora”, posteó también Sáenz donde el mensaje incluía una foto con Carolina Moisés y los gobernadores Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta.

Las contestaciones y posteos en Twitter, por parte de militantes y cuadros políticos del peronismo no se hicieron esperar. Sin embargo, uno de los más duros es el de César Milani, exjefe del Ejército Argentino.

El militar lo cuestionó por su colaboracionismo y complacencia al gobierno de Javier Milei y por apoyar todas sus iniciativas en el Congreso de la Nación, a través de sus legisladores salteños.

La respuesta de Sáenz fue impactante, lo llamó “guapo de papel” y defendió su postura invocando al General Güemes y su “valentía para plantarse contra las ideas y conductas equivocadas”.

Pero el retruque del general, fue fulminante: “Gobernador, bájese del pony. Usted no representa ni siquiera es la sombra del caudillo Güemes”.

Y echó más nafta al fuego cuando acusó a Sáenz de “bajarse los pantalones cada vez que el Gobierno nacional se lo pide”.

César Milani, ex-jefe del ejército argentino.

“Su misión, por el momento, es mucho más modesta, empiece por no bajarse los pantalones cada vez que el Gobierno nacional se lo pida. Eso ya sería un gran logro”, ironizó.

Milani tampoco dejó pasar el menosprecio a la honorabilidad del uniforme militar “verde oliva” y las charreteras que le hizo Sáenz en su declaración en X, quien postuló una supuesta superioridad moral del “poncho” salteño. “Al caudillo y al poncho déjelos a salvo en la gloria a la cual pertenecen. Por cierto, muy desafortunada y despectiva su frase respecto al uniforme de la Patria y las charreteras. No es una ofensa personal, sino un agravio a la institución”, contraatacó el ex jefe del Ejército.

“Tanto el uniforme de la Patria como esas charreteras que usted insultó las vistieron nuestros próceres y el creador del movimiento al cual usted dice pertenecer, el General Perón. La próxima vez, diríjase con más respeto”, terminó el militar.

El asunto no quedó ahí ya que Sáenz volvió a salirle al cruce, reclamándole a Milani que “no tergiverse opiniones con acrobacias argumentales de mala fe”.



El ex militar cuestionó al gobernador por criticar a Cristina Kirchner y “ponerse de rodillas” ante Milei.