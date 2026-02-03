Con una duración de poco más de dos minutos, el adelanto del film “Michael”, rompió la rutina y avisos de alerta en las redes por la novedad y la sorpresa a millones de fans en el mundo.

Es el adelanto de la inminente biopic que sirve de homenaje y repaso por la historia personal y profesional Michael Jackson, desde sus primeros pasos como niño prodigio hasta su consolidación como fenómeno global.

El avance presenta al “Rey del Pop”, en distintas etapas de su vida, con actores que lo interpretan durante la infancia y la adolescencia, y con Jaafar Jackson, su sobrino e hijo de Jermaine Jackson, encarnándolo en la adultez.

Las escenas iniciales se detienen en los años formativos dentro de The Jackson 5, cuando la música era un proyecto familiar y el éxito precoz comenzaba a imponer una presión difícil de manejar.

A medida que avanza el adelanto, la narrativa se concentra en un momento bisagra de su carrera: la decisión de iniciar su camino como solista. Allí aparecen recreaciones de estudios de grabación, coreografías icónicas y conciertos multitudinarios que anticipan el surgimiento de un artista capaz de redefinir la música pop, la danza y el espectáculo a escala global.

El montaje alterna momentos de euforia con instantes de introspección, dejando entrever el peso de una fama que creció de manera vertiginosa. Lejos de limitarse al brillo del éxito, el tráiler sugiere también las tensiones internas, las exigencias del entorno y los desafíos personales que acompañaron cada etapa de su carrera.

Uno de los aspectos más destacados del adelanto es la interpretación de Jaafar Jackson, quien logra replicar con notable precisión los movimientos, posturas y la presencia escénica de su tío.

Dirigida por Antoine Fuqua y con guión de John Logan, Michael cuenta con la producción de Graham King, responsable de Bohemian Rhapsody. El elenco incluye a Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long como Katherine Jackson, Miles Teller como John Branca, Kat Graham como Diana Ross y Kendrick Sampson como Quincy Jones.

Con estreno previsto para el 23 de abril de 2026 en la Argentina, en salas tradicionales e IMAX, el lanzamiento del tráiler final marca el inicio de la cuenta regresiva para una de las películas más esperadas del año.