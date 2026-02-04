Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron este miércoles un ataque combinado contra una zona civil de la provincia rusa de Briansk, utilizando sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS, misiles guiados de largo alcance y drones, según informó el gobernador regional, Alexánder Bogomaz. Como consecuencia del bombardeo, una mujer resultó con múltiples heridas y debió ser hospitalizada, mientras que se registraron importantes daños materiales en viviendas e infraestructura civil.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque incluyó el uso de misiles Neptun y drones tipo aeronave. Bogomaz detalló que las unidades de defensa aérea del Ministerio de Defensa de Rusia lograron interceptar y destruir los misiles de largo alcance y al menos 11 drones, lo que evitó un daño mayor. Sin embargo, parte del ataque logró impactar en zonas habitadas.

Uno de los hechos más graves se produjo en la localidad de Glinishchevo, donde un edificio residencial quedó completamente destruido. Además, al menos 20 viviendas particulares y 27 departamentos de un edificio de varios pisos sufrieron daños de distinta consideración. El gobernador precisó también que las ventanas de un hospital resultaron afectadas por la onda expansiva y la metralla.

En tanto, en el distrito Bezhitski de la ciudad de Briansk, fragmentos de proyectiles impactaron sobre tres vehículos civiles, lo que incrementó la preocupación de las autoridades locales por la reiteración de ataques en áreas densamente pobladas.

Tras el bombardeo, todos los servicios de emergencia y equipos operativos fueron desplegados en las zonas afectadas para asistir a los vecinos, evaluar los daños y garantizar la seguridad. Según indicó Bogomaz, se están realizando inspecciones exhaustivas para determinar el alcance total de las destrucciones y coordinar la asistencia a las personas damnificadas.

El ataque se suma a una serie de episodios recientes denunciados por las autoridades rusas, que acusan a Ucrania de apuntar contra objetivos civiles en regiones fronterizas, en un contexto de creciente tensión y escalada militar en el conflicto.