Tras meses de disputa, el Gobierno implementó la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno nacional reglamentó este miércoles la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad a través del Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, cumpliendo así con un fallo judicial que ordenó su implementación inmediata. En paralelo, designó formalmente a Alejandro Vilches como secretario Nacional de Discapacidad, completando la estructura del área bajo la órbita del Ministerio de Salud.

La reglamentación responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la ley y estableció como fecha límite el 4 de febrero para su plena implementación. El conflicto se originó cuando el Ejecutivo intentó vetar la norma, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, argumentando falta de fondos. Aunque el Congreso insistió con su promulgación, el Gobierno suspendió su aplicación hasta que se definiera el financiamiento.

La disputa judicial avanzó mediante un amparo colectivo presentado por una familia en representación de sus hijos, fallo que el juez resolvió a favor de los reclamantes y ordenó la aplicación inmediata de la Ley N.° 27.793. Pese a los recursos presentados por el Ministerio de Salud, que alegaban imposibilidad presupuestaria, el magistrado fijó un plazo de 30 días para la reglamentación, la cual se publicó en la fecha exacta del vencimiento.

Contenido de la reglamentación

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Federico Sturzenegger, establece los criterios para el nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. Define los requisitos de acceso, los procedimientos para evaluar condiciones socioeconómicas y las incompatibilidades con otras prestaciones.

La normativa obliga a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación y presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo máximo de 30 días. Asimismo, promueve la articulación con organismos oficiales y de la sociedad civil, incluido el Observatorio de la Discapacidad.

Entre los aspectos más complejos se encuentra la transición de las pensiones no contributivas previas al nuevo sistema, ahora denominadas Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. La Secretaría deberá identificar y verificar miles de prestaciones para garantizar una aplicación coherente.

El decreto admite preocupaciones fiscales y establece que todas las acciones acordadas con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles. Aclara, además, que su dictado no implica aceptación de los fundamentos del fallo, señalando que se emite “sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos”.

Nuevas designaciones en el área de discapacidad

En consonancia con la reglamentación, el Gobierno oficializó la designación de tres funcionarios clave en la estructura de discapacidad: