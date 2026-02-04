La posibilidad de ver a Lionel Messi con la camiseta de Newell’s Old Boys volvió a instalarse con fuerza en el escenario del fútbol argentino luego de que la dirigencia rojinegra confirmara la existencia de un proyecto para intentar su regreso al club que lo formó. La iniciativa apunta a que el capitán de la selección argentina pueda jugar en la Lepra durante el primer semestre de 2027 y, aunque por ahora se trata de una carta de intención, ya genera expectativa en Rosario y en todo el país.

La confirmación llegó de la mano de Juan Manuel Medina, vicepresidente primero de Newell’s, quien explicó que la propuesta cuenta con el respaldo institucional del club y el acompañamiento de distintos sectores. En declaraciones al canal TN, el dirigente fue cauto y aclaró que aún no existe ninguna negociación formal con el futbolista. “Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, señaló.

Medina remarcó que la iniciativa trasciende lo estrictamente deportivo y que se trata de un proyecto de mayor alcance. “Es un proyecto que excede a Newell’s. Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la Provincia y del fútbol argentino”, afirmó, destacando que participan dirigentes, referentes deportivos y figuras públicas con el objetivo de sentar las bases necesarias para concretar una llegada que sería histórica.

Según explicó el vicepresidente, el plan se apoya en dos pilares fundamentales: infraestructura y competitividad deportiva. “Todo depende de lo que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo”, subrayó, al tiempo que indicó que los esfuerzos de la dirigencia están puestos en mejorar las instalaciones del club y en proyectar un equipo que resulte atractivo para Messi en la etapa final de su carrera.

El dirigente también aclaró que la difusión del proyecto no busca tapar el presente futbolístico del equipo, que no tuvo un buen inicio en el Torneo Apertura y apenas sumó un punto en sus primeras tres presentaciones. En ese sentido, sostuvo que la idea es de largo plazo y no una maniobra coyuntural para desviar la atención del rendimiento del conjunto dirigido por Favio Orsi y Sergio Gómez.

Medina reveló además que los primeros contactos y conversaciones informales comenzaron a gestarse en 2024, en el marco de la conformación de la agrupación política UNEN, que compitió en las elecciones del club realizadas en diciembre de 2025. Desde entonces, el proyecto fue incorporado a la planificación de la actual gestión que encabeza Ignacio Boero.

Aunque el regreso de Messi a Newell’s todavía aparece lejano y cargado de condicionantes, la confirmación del proyecto reavivó la ilusión de los hinchas leprosos. La sola posibilidad de que el máximo ídolo del fútbol argentino vuelva a jugar en el club de sus orígenes ya ocupa un lugar central en la agenda deportiva y promete seguir generando expectativa en los próximos años.