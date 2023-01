El Potenciar Trabajo es una política social del Gobierno nacional, que busca incentivar los trabajos tanto socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa. Luego de detectar algunas situaciones de tercerización de los planes, es decir, de irregularidades en el otorgamiento de beneficios, desde el Gobierno nacional decidieron llevar a cabo auditorías, con el fin de retirar los beneficios a quienes no les corresponde. La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, contó a DIARIO HUARPE que las personas que no validaron su identidad en San Juan son alrededor de 1.800, de 19.000 que sí lograron concretar sus trámites.

Cuando Juan Zabaleta era titular de la cartera que hoy ocupa Tolosa Paz, uno de los anuncios fue comenzar a reconfigurar el otorgamiento de planes sociales para aliviar el gasto público. Se empezó con el Potenciar Trabajo, uno de los beneficios sociales que tiene como fin, básicamente, la reinserción laboral y educativa de aquellas personas más relegadas. El proceso de validación comenzó hace unos meses y culminó el martes, arrojando como resultado 154.441 personas en todo el país que no comprobaron su identidad ni justificaron el por qué reciben este beneficio.

Este jueves, en su paso por la provincia por primera vez como ministra, Tolosa Paz confirmó que 1.800 sanjuaninos no convalidaron sus datos en este período de tiempo. Sin embargo, eso no quiere decir que el retiro del beneficio sea de inmediato. Aquellos que, por motivos como la falta de internet o medios, no pudieron llenar los datos, tendrán un mes para reclamar la situación. Mientras regularizan sus datos, en febrero, cobrarán la mitad del Potenciar Trabajo.

“No vamos a quitarle nada que no le corresponda, puede aparecer alguien que tenga problemas con su teléfono que nosotros se lo vamos a resolver. Pero sí hay que entender que, a todos aquellos a los que no les correspondía, se los vamos a sacar”, expresó Tolosa Paz.

La otra cara de la moneda son aquellos sanjuaninos que sí pudieron validar su identidad. Se trata de un universo de 19.000, de los cuales 13.000 no terminaron sus estudios y 6.000 culminaron el secundario.

Según dijo Tolosa Paz, el fin del Potenciar Trabajo es instar a aquellos que no terminaron de estudiar a hacerlo. A los que sí se recibieron del secundario, por otra parte, los invitó a formarse en especialidades necesarias para la región en la que se encuentra inserta la provincia, como la vitivinicultura o la minería.

“No venimos desde Buenos Aires a imponer nada, solo venimos a ver la potencialidad productiva. Queremos que estos jóvenes tengan el Potenciar, pero que además tengan empleo registrado y de calidad”, dijo la ministra.

Otra de las cuestiones a las que apuntó es a la premisa de cambiar planes sociales por empleo registrado y de calidad, ya que, según manifestó, “es el único camino para que la Argentina crezca”. Aunque la ministra resaltó el descenso del desempleo en San Juan a un 3%, planteó que aún falta mucho, de la mano de una Argentina que trabaja por erradicar las desigualdades.

Para Tolosa Paz y, al parecer, para todo el Gobierno, debe haber un control sobre el otorgamiento de planes sociales, ya que cuidar el presupuesto público es también “estar del lado del que menos tiene”.