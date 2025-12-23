Premios Olimpia 2025: Canapino oro, homenaje a Maradona y todos los ganadores

La 72° edición de los Premios Olimpia, celebrada en la Usina del Arte, consagró a Agustín Canapino con su segundo Olimpia de Oro. El piloto arrecifeño marcó un hito histórico al ser el primer deportista en obtener la triple corona nacional en una sola temporada, tras ganar en Turismo Carretera, TC Pick Up y Turismo Carretera 2000. En la terna final superó a Franco Colapinto, confirmado como piloto de Alpine para la F1 en 2026, y a Nicolás Cavigliasso, triunfador del Dakar en Challenger junto a su esposa y navegante Valentina Pertegarini.

La gala incluyó el estreno del Olimpia Infinito para Diego Armando Maradona, recibido por sus hijas Dalma y Gianinna. Mientras Dalma lamentó que su padre no estuviera presente, Gianinna exigió justicia por su fallecimiento. Asimismo, Ricardo Primitivo González recibió a sus 100 años el Olimpia de Brillantes por el título mundial de básquet de 1950 tras vencer a Estados Unidos en el Luna Park.

Entre las distinciones especiales figuraron reconocimientos a la selección argentina de fútbol (recibido por Chiqui Tapia y Ángel Di María) y a las Kamikazes de Beach Handball. Se homenajeó a los campeones de River Plate 1975, con la presencia de Ubaldo Fillol, y al Argentinos Juniors 1985, recordado por su final ante la Juventus en Tokio. El bloque emotivo destacó con aplausos para Alejandra Oliveras y Miguel Ángel Russo durante el homenaje a fallecidos.

En las estatuillas de plata, Ángel Di María ganó en fútbol tras su éxito en el Benfica y su regreso a Rosario Central, superando a Lautaro Martínez y Leandro Paredes. Agostina Hein (Natación) brilló con 39 oros y 9 récords, mientras que el prodigio de 12 años Faustino Oro venció en ajedrez. Ángel Cabrera fue premiado en golf tras su regreso al circuito, y Horacio Zeballos en tenis tras ganar dos Grand Slams en dobles junto a Marcel Granollers, superando a Francisco Cerúndolo y Solana Sierra. Facundo Campazzo obtuvo el premio en básquetbol, aunque no asistió por estar con el Real Madrid. En motociclismo ganó Valentín Perrone, nacido en España pero representante argentino con podio en Países Bajos.

Otras novedades fueron el premio en Esports para Leviatán y el Premio Inspiración (beca anual) para el palista Manuel Tripano. Adolfo Cambiaso (nieto) triunfó en polo tras conquistar la Triple Corona con La Natividad-La Dolfina.

Ganadores de los Olimpia de Plata 2025: Ajedrez: Faustino Oro; Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez; Atletismo: Florencia Borelli; Automovilismo: Agustín Canapino; Básquetbol: Facundo Campazzo; Billar: Valentino Oliveto; Bochas: Carmelo Retamar; Boxeo: Evelin Bermúdez; Canotaje: Aramis Sánchez Ayala; Cestoball: Santiago Díaz; Ciclismo: Julieta Benedetti; Deportes de Invierno: Franco Dal Farra; Equitación: Manuel Chechic; Esquí Náutico: Eugenia De Armas; Esgrima: Isabel Di Tella; Esports: Leviatán; Fútbol: Ángel Di María; Futsal: Juan Cruz Freijo; Gimnasia: Julieta Lucas; Golf: Ángel Cabrera; Handball: Diego Simonet; Hockey sobre Césped: Tomás Santiago; Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero; Judo: Mariano Coto; Karate: Juan Ignacio Gallardo; Lucha: Agustín Destribats; Motociclismo: Valentín Perrone; Natación: Agostina Hein; Padel: Agustín Tapia; Paralímpicos: Iñaki Basiloff; Patín: Facundo Nieva Biza; Pato: Justo Bermúdez; Pelota: Facundo Andreasen; Polo: Adolfo Cambiaso (n); Remo: Santino Menín; Rugby: Santiago Carreras; Softbol: Luciano Biondi; Taekwondo: Ignacio Espíndola; Tenis: Horacio Zeballos; Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes; Tiro: Julián Gutiérrez; Turf: Francisco Goncalves; Vóleibol: Agustín Loser; Yachting: Catalina Turienzo.