En las últimas horas, el nombre de Charly García comenzó a invadir las portadas de los diarios de todo el país, debido a la preocupación y dudas que se generaron por el estado de salud del cantante.

La polémica en torno a la condición en la que se encuentra García comenzó después de que el periodista Esteban Trebucq de América 24 reveló "la cruel verdad" y dijo que Charly García "No camina ni habla". Esto generó gran preocupación entre los fans del cantante.

"Una persona que lo quiere muchísimo, me dice que en estos días que [su estado] es muy parecido a lo de Diego... Esperemos que no tenga el mismo desenlace", dijo Trebucq, de inmediato, la noticia se transformó en tendencia en redes sociales.

En medio de la conmoción por la salud de García, fuentes cercanas al músico desmintieron los dichos de Trebucq. "No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal. Obviamente, no sale mucho, no tiene nada malo. No pasó nada en particular para que se salga decir todo esto. Está igual que hace seis meses que fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años".

Antecedentes

El 22 de febrero de 2022, Charly sufrió una quemadura extensa debido a un accidente doméstico. Tuvo varias curaciones del equipo de cirugía plástica y presentó complicaciones clínicas de las que ya se recuperó.

En enero de 2020, el artista sufrió un golpe en la cadera, de la que ya había sido operado en 2016 y a finales de ese mismo año pasó varios días ingresado por un cuadro de fiebre alta y deshidratación.

En noviembre de 2013 Charly tuvo un preinfarto en Colombia y en 2012 se desvaneció durante un recital en Córdoba. Además, en el 2011 suspendió una presentación en Bolivia porque tuvo un cólico provocado por cálculos en la vesícula.