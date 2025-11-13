El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido se presentará este jueves a las 8.30 en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la pena de cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4).

La decisión del máximo tribunal puso fin al extenso proceso judicial iniciado tras el accidente ferroviario del 22 de febrero de 2012, en el que 51 personas murieron y más de 700 resultaron heridas. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon “inadmisibles” los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa del ex funcionario, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

Publicidad

El TOF 4 rechazó además el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado la defensa de De Vido, por lo que el ex ministro deberá cumplir la condena en un establecimiento penitenciario. Su abogado, Maximiliano Rusconi, confirmó que el ex titular de Planificación se presentará voluntariamente para acatar la orden judicial.

De Vido fue condenado en 2018 por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, al considerar que no controló el uso de los fondos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), empresa a cargo del servicio donde ocurrió la tragedia. Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado directamente con las muertes, los jueces lo consideraron responsable por el manejo irregular de los recursos públicos destinados al sistema ferroviario.