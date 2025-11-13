Tras una intensa "guerra del streaming" y la negativa a participar en plataformas digitales, se confirmó que La China Suárez estará con Mario Pergolini en una entrevista donde, según trascendió, "hablará de todo".

El anuncio fue anticipado por Yanina Latorre y posteriormente confirmado, poniendo fin a la especulación sobre dónde promocionaría la actriz su nueva serie, "La Hija del Fuego". La China Suárez finalmente se inclinó por el programa de televisión "Otro Día Perdido", emitido por eltrece.

La elección es significativa, ya que la actriz descartó las propuestas de los principales referentes del streaming. Nico Occhiato, dueño de Luzu, explicó que no llegaron a un acuerdo debido a los requisitos que pedía la actriz para su presencia. Por su parte, la producción de Olga, de Migue Granados, también fue descartada debido a un conflicto interno. La modelo y conductora Paula Chaves se negó a entrevistar a Eugenia (La China Suárez) para evitar quedar en medio de un "quilombo de dos minas", haciendo referencia a la conocida batalla mediática con Wanda Nara.

El punto más relevante de la entrevista es la libertad total que tendrá el conductor. Según las fuentes, no se le puso "ningún tipo de condición" a Pergolini para el encuentro. El equipo de producción de "Otro Día Perdido" confirmó que, además de hablar de la nueva serie, "se va a hablar de todo".

Tal como lo señaló la producción, llevar a La China Suárez y simplemente hablar de la serie y "fingir demencia con lo que está pasando" no es una opción. La entrevista, que podría grabarse el mismo viernes a la tarde, se emitiría este viernes 14 de noviembre.