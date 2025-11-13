Después de varios días de rumores, imágenes y especulaciones, Mariela Sánchez decidió hablar públicamente sobre su ruptura con Cristian Castro. La modelo cordobesa explicó cómo se produjo la separación en comunicación con el programa A la Tarde.

La entrevista se dio en medio del escándalo que estalló cuando el cantante mexicano fue visto en Mendoza acompañado por otra mujer, a meses de haber anunciado su compromiso con Sánchez.

Mariela comenzó diciendo que "Es simplemente el final de una relación", dejando en claro que no hay conflicto ni rencor entre ellos. Detalló que "Cristian tomó una decisión y se terminó la relación". El momento de la ruptura fue repentino: "Se levantó un día y me dijo que se quería ir de la casa", relató Sánchez, evidenciando el desconcierto.

A pesar del quiebre, destacó que respeta muchísimo a su ex y que no tiene reproches. Subrayó que él "está en su derecho de no estar solo cuando termina una relación".

Durante la conversación, Mariela también se refirió a los audios que se habían filtrado años atrás. Aclaró que en aquel momento "había ocurrido una situación similar" y que ella no tenía experiencia y estaba con "mucha bronca".

Con una mirada reflexiva, la modelo reconoció que "Ya había varios errores" y que tienen "mundos distintos". La convivencia prolongada y el cambio de vida que implicó acompañar a Castro influyeron en la decisión. Sánchez mencionó que "Estoy explotada, tengo que trabajar, no estuve en mi casa por un año", aunque aclaró que haber dejado su rutina en Córdoba fue "una decisión propia".

Mariela reconoció que la historia entre ambos ya no podía seguir adelante, afirmando que "ahora hay que darle un corte final".

La modelo también desmintió las versiones que circulaban sobre un plan de casamiento. Explicó que "Cristian bromea bastante, no había nada decidido respecto a un casamiento".

Finalmente, habló con respeto de su exsuegra, Verónica Castro: "Verónica estuvo muy presente en toda la relación", pero sin tener que "salvar nada". Agregó que Verónica "Es muy buena persona y la quiero un montón" y que "Nunca hubo nada malo".

Mariela concluyó su relato reflexionando sobre la naturaleza del cantante: "Cristian es un artista y las mujeres pueden aparecer fácilmente". Además, indicó que "A lo mejor los artistas no pueden estar solos". Con madurez y sin rencores, sentenció: "La pasamos espectacular y estuvimos mucho tiempo juntos, pero esto es un corte definitivo porque no se puede seguir adelante con nada".