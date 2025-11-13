La Feria Raíces regresa al Auditorio Juan Victoria con entrada libre y gratuita

Los jardines del emblemático Auditorio Juan Victoria se vestirán de gala para albergar una nueva edición de la Feria Raíces, un encuentro que promete sumergir a los visitantes en lo más auténtico de la cultura y la tradición local. La cita será el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, de 18:00 a 22:30 horas, con entrada libre y gratuita.

Bajo la consigna de reencontrarse con las raíces, esta iniciativa convierte el espacio al aire libre en un vibrante punto de encuentro familiar. Los asistentes podrán recorrer una diversa gama de stands donde artesanos y emprendedores sanjuaninos exhibirán sus creaciones, ofreciendo una oportunidad única para adquirir productos cargados de identidad y talento local.

El evento no solo es un escaparate para la creatividad, sino también un festín para los sentidos. Un espacio gastronómico especialmente dispuesto presentará una amplia variedad de sabores y opciones para deleitar a todos los paladares, haciendo de la velada una experiencia completa.

La animación estará garantizada con sorteos especiales que se realizarán a lo largo de ambas jornadas, agregando un plus de emoción al ya atractivo programa. Esta feria se consolida así como una propuesta integral que fomenta el encuentro comunitario y el redescubrimiento de la producción autóctona.

Para quienes deseen ser parte de esta celebración como expositores, la organización dispuso del contacto 264-458-6730 para brindar toda la información necesaria. La Feria Raíces se presenta como una cita ineludible para compartir, disfrutar y celebrar en comunidad el orgullo de ser sanjuaninos.