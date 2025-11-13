Melina Brizuela, artista y exintegrante de Agapornis, compartió con sus seguidores en redes sociales el estado de su recuperación tras someterse a una anoplastia. A pocos días de la intervención quirúrgica, la cantante reveló que, si bien la cirugía salió bien, sufrió una pequeña complicación.

Desde la cama, Brizuela publicó una foto en sus historias de Instagram explicando su situación: “Acá en reposo absoluto, pues tuve un efecto secundario de la epidural y no puedo levantarme de la cama”. No obstante, llevó tranquilidad a sus seguidores al agregar con humor que “Lo demás viene todo muy bien”.

Publicidad

La artista había documentado parte del proceso preoperatorio en TikTok, desde su llegada a la clínica hasta el alta. Ya en su casa, agradeció los mensajes de apoyo y aseguró que estaba “siguiendo reposando” para recuperarse más rápido. Incluso comentó entre risas que pasó la noche “mucho mejor de lo que imaginaba”.

Semanas antes de pasar por el quirófano, Brizuela había explicado a sus seguidores que la operación era necesaria debido a un problema crónico.

Publicidad

La anoplastia es un procedimiento quirúrgico utilizado para reparar defectos en el ano o el recto, como el prolapso rectal o el ano imperforado. En el caso específico de Melina, su médico detalló que el equipo iba a trabajar sobre una fisura y corregir algo que generaba mucha dificultad: la hipertrofia del esfínter.

El objetivo final de la cirugía, según la explicación médica citada en la fuente, era permitir mejorar la evacuación, mejorar la calidad de vida y asegurar que cada evacuación no sea un dolor ni una molestia.