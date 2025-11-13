Johnny Depp se encuentra en Argentina para promocionar su película, Modigliani, tres días en Montparnasse. Durante su visita, el actor dio una entrevista junto a su compañero de elenco, Riccardo Scamarcio, para Telenoche.

En medio del escándalo por las audiencias de divorcio con Wanda Nara, el futbolista Mauro Icardi utilizó la imagen de Depp para enviarle mensajes a su ex, dando a entender que triunfaría en su situación. El deportista eligió a Depp debido a que el actor le ganó un juicio a su ex esposa, Amber Heard. En varios de sus posteos, Icardi se comparaba con Johnny Depp, e incluso lo llamó amigo. En una ocasión, el futbolista dijo que irían a pasear en una Lamborghini rosa, haciendo referencia al auto con el que Wanda Nara llegó a las audiencias de divorcio en Milán.

Sin embargo, cuando la periodista le preguntó a Johnny Depp por Mauro Icardi, describiéndolo como un gran fanático suyo, el actor se mostró desconcertado ante la pregunta.

Depp se sorprendió cuando le mostraron una foto con Inteligencia Artificial que había hecho el futbolista de ambos y su respuesta fue contundente y curiosa: "No lo conozco. Quizás sí, pero no lo sé". La fuente señala que, al parecer, el actor no tenía idea de quién era Icardi.

Quien sí reconoció al futbolista fue Riccardo Scamarcio, su compañero de elenco, que es italiano. Scamarcio comentó que conocía a Mauro Icardi por su carrera como futbolista, recordando que fue figura del Inter de Milán por mucho tiempo. El actor italiano elogió a Icardi, señalando que "Es muy bueno, muy habilidoso. No es como Maradona o Messi, pero también juega muy bien".